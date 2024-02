Quanti soldi ha guadagnato Marta Bassino con la vittoria a Crans Montana? Assegno a cinque cifre

Marta Bassino ha vinto la discesa libera di Crans Montana, tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse piemontese ha firmato il primo successo stagionale: dopo una prima parte di annata agonistica decisamente complessa, la Campionessa del Mondo di superG ha rialzato la testa e oggi ha ruggito in maniera perentoria. L’azzurra si è imposta con il tempo di 1:26.84, battendo Federica Brignone per 54 centesimi e la svizzera Lara Gut-Behrami per 1.11 secondi.

Marta Bassino ha conquistato la settima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, la prima al di fuori del gigante. La nostra portacolori si è fatta un regalo anticipato per il suo suo 28mo compleanno: spegnerà le candeline il prossimo 27 febbraio. L’ultimo successo risaliva al 10 dicembre 2022 nella prova tra le porte larghe a Sestriere. Si aggiunge un’altra specialità in cui l’azzurra ha vinto, considerando i sigilli in superG e in parallelo ai Mondiali.

Si tratta di un risultato decisamente significativo dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Marta Bassino vincendo la discesa libera a Crans Montana? Il montepremi è di 47.000 franchi svizzeri (circa 49.500 euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MARTA BASSINO CON LA VITTORIA A CRANS MONTANA

47.000 franchi svizzeri (circa 49.500 euro).