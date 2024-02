Sci alpino, Laura Pirovano: “Fino a metà gara ho sciato davvero bene, ho provato a dare tutto”

Laura Pirovano centra il quinto posto nella seconda discesa femminile andata in scena a Crans Montana, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: l’azzurra chiude a 1″24 da Marta Bassino, vittoriosa davanti a Federica Brignone, seconda a 0″54.

Le impressioni dell’azzurra subito dopo il traguardo riguardo le condizioni della pista trovata col pettorale 17: “Speravo fosse un pochino meglio, che potesse tenere un po’ di più, però mi hanno detto che fino a metà gara ho sciato davvero bene, quindi, è ovvio, son contenta“.

L’analisi della gara: “Io adesso devo ancora rivedermi, sapevo che c’era una porta abbastanza rovinata, quindi probabilmente per paura di farmi scaricare un po’, probabilmente ho tenuto. Ho comunque provato a dare tutto, sono comunque quinta, quindi bene così“.