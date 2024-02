NBA, Danilo Gallinari ai Milwaukee Bucks. Lotterà per il titolo al fianco di Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard

Il momento che lo stesso protagonista aveva a lungo atteso è arrivato. Danilo Gallinari cambia ancora una volta maglia, e dopo il brevissimo periodo ai Detroit Pistons si unirà ai Milwaukee Bucks. A riportarlo è Adrian Wojnarowski della ESPN, rimarcando come siano state superate varie offerte che comunque erano giunte all’ala classe ’88.

Gallinari, che aveva iniziato la stagione ai Washington Wizards, ha scelto i Bucks per le opportunità che coach Doc Rivers gli ha assicurato circa la chance di essere realmente d’impatto nelle rotazioni. O almeno, così si esprime il suo agende Michael Tellem.

I Milwaukee Bucks, nel cui roster si trovano due superstar di rango altissimo quali Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, sono attualmente terzi nella Eastern Conference con un record di 35-21, ma è chiaro che le vere questioni per la franchigia arriveranno quando ci sarà da lottare per il titolo.

L’obiettivo di Gallinari era proprio questo: trovarsi all’interno di una contender per l’anello. Non è difficile immaginare che sia stata anche questa l’opzione che ha portato a scegliere i Bucks rispetto ad altre pur validissime scelte. Queste, come riferito da Shams Charania di The Athletic, potevano essere Los Angeles Clippers, Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls, con le prime due che stanno effettivamente mettendo insieme un’ottima annata (36-17 sia Cavs che Clippers). Quanto a Gallinari, sta viaggiando a 7.3 punti e 2.8 rimbalzi di media in una stagione che, ora, può aver davvero svoltato.