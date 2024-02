Basket femminile, Brescia fa suo il derby con Milano nell’anticipo della diciottesima giornata

Vittoria importante di Brescia nel diciottesimo turno della Serie A1 di basket femminile. La Brixia fa suo lo scontro salvezza contro Milano per 68-54 e sale a quota dodici punti in classifica, agganciando Sassari e Roma. Invece Milano resta ferma a quota quattro punti ed ormai senza alcun dubbio ai playout.

Super prestazione di Carlotta Zanardi, che ha sfiorato la doppia doppia con 26 punti e 9 rimbalzi, ma importanti per Brescia sono anche i 18 punti di Madeleine Garrick. A Milano non bastano i 20 punti di Susanna Toffali e gli 11 punti di Elisabetta Penz.

Nel primo quarto grande equilibrio con Brescia avanti di un punto alla prima sirena (14-13). Nei secondi dieci minuti c’è l’allungo della Brixia, che si porta all’intervallo in vantaggio per 36-27. Milano prova a reagire dopo la pausa lunga, ma nell’ultimo quarto nuovamente arriva l’allungo di Brescia per il 68-54 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

RMB BRIXIA BASKET – REPOWER SANGA MILANO 68-54 (14-13, 22-14, 13-15, 19-12)

Brixia: Zanardi 26, Louka 2, Garrick 18, Skoric 7, Tassinari 7, Landi 3, Tomasoni, Pinardi, Scalvini, Boothe 5

Milano: Toffali 20, Beretta, Turmel 8, Tulonen 4, Madonna 3, Guarneri 3, Vintsilaiou 2, Penz 11, Bonomi, Finessi