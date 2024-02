Pallamano: in Serie A Gold gli Alperia Black Devils vengono fermati da Pressano, Fasano ok

La 16esima giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2023-2024 di pallamano è andata quasi del tutto in archivio, eccezion fatta per il match fra Brixen e Conversano, in programma il prossimo 6 marzo.

Bolzano si è sbarazzata per 33-27 del Teamnetwork Albatro, così come Fasano ha superato nettamente 32-23 Cassano Magnano.

Pari incredibile, 34-34, fra Pressano e gli Alperia Black Devils, mentre Sassari non ha avuto problemi nel battere 38-25 il Secchia Rubiera.

Infine le ultime due gare in agenda: Triste-Carpi 31-27, con tre punti preziosi per i giuliani, e Sparer Eppan – Macagi Cingoli 36-30 in favore dei padroni di casa.

La classifica aggiornata:

Brixen 28*, Alperia Black Devils 26, Bolzano 26, Sidea Group Fasano 26*, Conversano 23*, Cassano Magnago 22, Raimond Ego Sassari 22, Sparer Eppan 13, Macagi Cingoli 12*, Teamnetwork Albatro 10, Trieste 10, Secchia Rubiera 7, Pressano 5, Carpi 4