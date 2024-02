LIVE Pagelle Festival di Sanremo 2024 in DIRETTA: tutti i voti ai protagonisti della seconda serata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

00.57: Bnkr44 – “Governo Punk” :

00.52: Mr Rain – “Due altalene” 5.5: semplice, anche troppo. Ampio utilizzo dell’orchestra che sostiene un brano che pare la fotocopia un po’ sbiadita del pezzo dell’anno scorso.

00.42: Renga – Nex – “Pazzo di te” 5.5: l’incrocio di due belle voci non sempre produce un risultato apprezzabile. O almeno, non nel caso di Nek e Renga. Il brano è poca cosa, un misto di già sentito.

00.36: Emma – “Apnea” 5.5: un elettro-pop che non fa sussultare. Meno esplosiva del solito, forse perché si adegua al brano.

00.31: Ricchie e Poveri – “Ma non tutta la vita” 4.5: sicuri non ci fosse un modo migliore per chiudere la carriera? Amadeus prova mischiandosi nel pubblico a trasformare l’Ariston in una balera, ma il brano è imbarazzante, e loro fanno più tenerezza che nostalgia.

00.19: BigMama – “La rabbia non ti basta” 5.5: il tema è delicato, lei sceglie di affrontarlo non con le lacrime ma a ritmo di ballo. Un pezzo molto Madame, ma lei graffia meno, molto meno.

00.14: Il Volo – “Capolavoro” 5.5: tecnicamente superlativi, e fin qui nulla di nuovo. Di nuovo c’è che provano, e in parte riescono, a svecchiarsi un po’, anche se il brano è infarcito di retorica e luoghi comuni.

23.50: Angelina Mango – “La noia” 5: tra le tante molto attese, la più deludente. L’Angelina lucana ha personalità da vendere, ma il brano dalle sonorità latineggianti è davvero bruttino. Che non significa che arriverà in coda al Festival, eh.

23.42: The Kolors – “Un ragazzo una ragazza” 5: per larghi tratti pare un copia e incolla di “Salirò” di Silvestri, condito con una spruzzata funky che fa tanto ombrellone. Non c’è traccia del rock che ci si aspettava, ma resta certo il successo al ‘botteghino’ post Ariston perché appena finita, già la canti.

23.28: Alessandra Amoroso – “Fino a qui” 5.5: vince la palma di brano più sanremese di tutti, di quelli che tutte tutte le giovanotte che sognano di diventare l’Amoroso del domani, porteranno ai concorsi canori estivi. Racconta tumultuose sofferenze d’amore, già sentite una, due, tre, quattro, cinque….

23.13: Geolier – “I ‘pe me, tu ‘p te” 6.5: e chi l’ha detto che musica napoletana fa sempre e solo rima con melodico? Il vendutissimo Geolier sfodera un groove che acchiappa, con un testo tutto partenopeo che scaricheranno sullo smartphone non solo dentro i confini campani.

23.09: Loredana Bertè – “Pazza” 5.5: rockettara com’è sempre stata, ma la sua “Pazza” non regge il confronto con “Cosa vuoi da me” che aveva lasciato a bocca aperta l’Ariston. Energia straripante, inesauribile. Al di là del brano che non arriva alla sufficienza, meno male che Loredana c’è.

22.46: Diodato – “Ti muovi” 7.5: con una voce così, con quell’eleganza vocale lì, gli perdoni anche quel vestito da chirichetto. Onde soul in un brano sofisticato, dall’arrangiamento suggestivo, difficilissimo da cantare se non hai, appunto, la voce di Diodato.

22.38: Mahmood – “Tuta gold” 6: intro melodico, poi parte e arriva…”Soldi”. E’ una struttura che funziona, almeno al Festival dei fiori, e lui la ripropone anche in questa edizione. Niente di nuovissimo, ma s’è ascoltato di peggio su questo palco.

22.05: Annalisa – “Sinceramente” 6.5: le fa tutte uguali. E funzionano tutte. La sua “Sinceramente” ti entra in testa subito, ed entrerà in radio dieci secondi dopo. Poi, la riascolterete, vi piaccia o no, pure sotto l’ombrellone.

21.55: Negramaro – “Ricominciamo tutto” 7.5: funziona, e funziona al primo ascolto. Un brano che è un vestito perfetto per Sanremo, con un sali e scendi emozionante.

21.44: Ghali – “Casa mia” 7: all’alieno racconta di confini, di guerra, di una casa che non c’è, di ospedali bombardati. C’è il contenuto, c’è il sound. C’è quello che serve per funzionare una volta chiuso il sipario dell’Ariston.

21.38: Irama – “Tu no” 7: Irama fa Irama, e se si considera quanto già fatto vedere sullo stesso palco nel recente passato, non è certo un male. Il pezzo funziona, la voce rabbiosa lo cavalca e lo padroneggia.

21.19: La Sad – “Autodistruttivo” 5: un punk pop da adolescenti ribelli del quale non si sentiva l’esigenza. Più bella la scelta coreografica del brano . Decisamente.

21:08: Fiorella Mannoia – “Mariposa” 7.5: ritmi latineggianti per il ritorno di Fiorella al Festival. Racconta le donne che hanno fatto la storia e lo fa una classe straordinaria, omaggiata dalla standing ovation (meritatissima) del pubblico.

21.03: Sangiovanni – “Finiscimi” 5: fa il Tananai. O meglio, ci prova, strizzando l’occhio più agli streaming che al Festival. Sulla riuscita post Sanremo ci scommettiamo qualcosa, mentre fino a sabato teniamo la moneta in tasca.

20.57: Clara – “Diamanti grezzi” 6.5: archi ad accompagnare le prime note, poi parte un brano che strizza l’occhio un po’ ad Annalisa e un po’ ad Elodie, che potrebbe funzionare. Se non all’Ariston, sulle frequenze radio.

Il programma di Sanremo 2024 giorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici – Tutti i vincitori e l'albo d'oro del Festival – Il regolamento di Sanremo 2024: come funziona la gara – Sanremo 2024, i cachet e quanto guadagnano Amadeus, cantanti, ospiti e conduttrici – Sanremo 2024, i favoriti e le scommesse – Il programma di mercoledì 7 febbraio: big in gara, presentatori, ospiti

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle della seconda serata serata della 74ma edizione del Festival di Sanremo.

La kermesse sanremese è iniziata ieri con la presentazione di tutte e 30 le canzoni in gara: come sempre alcuni pezzi hanno presa immediata, altri, invece, vanno ascoltati più volte perché entrino in testa. Nella seconda serata è prevista l'interpretazione-esecuzione di 15 canzoni in gara da parte dei rispettivi 15 Artisti in gara. Le canzoni verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio.

Nella terza serata è prevista l’interpretazione-esecuzione delle altre 15 canzoni in gara da parte dei rispettivi altri 15 Artisti in gara. Le canzoni verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni eseguite in Serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella classifica di Serata. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti complessivamente nelle prime tre Serate determinerà poi una classifica generale delle 30 canzoni in gara. Nella quarta serata è prevista l’interpretazione–esecuzione, da parte di ognuno dei 30 Artisti in gara, di una Cover, scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano ed internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2023. Gli Artisti – che potranno quindi nell’occasione anche cantare in lingua straniera e dovranno esibirsi insieme ad artisti (compresi tra questi anche “gruppi”) loro Ospiti di conclamata fama italiani o stranieri) – saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%, e daranno luogo ad una classifica di Serata dei 30 Artisti. Saranno comunicati al pubblico gli Artisti nelle prime 5 posizioni nella suddetta classifica di Serata. L’Artista primo classificato potrà essere dichiarato vincitore della Serata. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determinerà poi una nuova classifica generale delle 30 canzoni/Artisti in gara.

Nella quinta e ultima serata è prevista l’interpretazione-esecuzione delle 30 canzoni in gara da parte dei rispettivi 30 Artisti. Le canzoni verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto. Verrà comunicata al pubblico la classifica generale delle 30 canzoni determinatasi al termine della precedente Quarta Serata. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica generale delle 30 canzoni/Artisti. Verrà comunicata al pubblico la nuova classifica generale delle 30 canzoni. Verranno riproposte attraverso esecuzione dal vivo o registrazione audio video le 5 canzoni (o parte di esse) degli Artisti in gara con la posizione più elevata nella suddetta nuova classifica generale. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di SANREMO 2024. Verranno proclamate anche le canzoni/Artisti classificatesi seconda, terza, quarta e quinta.

A condurre il Festival è per il quinto anno consecutivo sarà Amadeus, che ogni sera verrà affiancato da un co-conduttore diverso. Questa sera mercoledì 7 febbraio, dopo la presenza di Marco Mengoni ieri, sarà la volta di un'altra ex vincitrice del Festival, peraltro in gara anche lo scorso anno, la cantante Giorgia.

Sono 30 gli artisti in gara, la prima metà dsi esinirà oggi: di seguito i nomi dei partecipanti e l’elenco dei titoli che sono stati annunciati da Amadeus durante la serata di Sanremo Giovani.

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Bnkr44 – “Governo Punk”

Clara – “Diamanti grezzi”

Dargen D’Amico – “Onda alta”

Diodato – “Ti muovi”

Emma – “Apnea”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle – “Tutto qui”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Ghali – “Casa mia”

Il Tre – “Fragili”

Il Volo – “Capolavoro”

Irama – “Tu no”

La Sad – “Autodistruttivo”

Loredana Berté – “Pazza”

Mahmood – “Tuta gold”

Maninni – “Spettacolare”

Mr.Rain – “Due altalene”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Renga Nek – “Pazzo di te”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Rose Villain – “Click boom!”

Sangiovanni – “Finiscimi”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza

