Chi veste Fiorello e Amadeus stasera: gli stilisti e gli abiti griffati

Se Amadeus ha scelto di affidarsi come da tradizione a Gai Mattiolo per gli abiti di questo Sanremo 2024, diversa è stata invece la scelta del mattatore Fiorello.

Lo showman siciliano, infatti, ha scelto una delle griffe che ha reso grande l’Italia della moda nel mondo: Giorgio Armani. Sono dello stilista piacentino, infatti, tutti gli abiti che Fiorello ha proposto le sere scorse e proporrà questa sera in quello che sarà il gran finale della kermesse dei fiori.

Una scelta, come quella dell’amico Amadeus, non inconsueta per il poliedrico isolano. Più volte in carriera Fiorello per i grandi eventi ha scelto Armani.