LIVE Olimpiadi Invernali giovanili 2024, 1° febbraio in DIRETTA: l’Italia festeggerà un trionfo epocale nel medagliere

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle Olimpiadi Invernali Giovanili di oggi, giovedì 1° febbraio 2024. Saranno in palio gli ultimi 5 titoli: a Gangwon, in Corea del Sud, assegneranno 2 medaglie d’oro lo snowboard ed 1 a testa lo sci di fondo, il curling ed il pattinaggio artistico.

Saranno in gara gli azzurrini dello sci di fondo, nella staffetta 4×5 km mista. Italia assente invece nell’halfpipe dello snowboard, con qualificazioni e finali, maschili e femminili, nel pattinaggio artistico, con il team event, e nel curling, nel doppio misto, con semifinali e finali.

OA Sport vi propone la diretta live testuale delle Olimpiadi Invernali Giovanili: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 1° febbraio 2024, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 05.30.

Foto: LaPresse