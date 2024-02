Volley femminile. Milano cerca il riscatto con Novara nella 20ma di A1. Conegliano in campo a Firenze

Tre delle “magnifiche quattro” scendono in campo nei due anticipi di sabato 10 febbraio nella ventesima giornata di serie A1 femminile. I fari sono puntati sul big match di Milano dove l’Allianz, reduce dalla sconfitta nel big match di domenica scorsa a Conegliano, va a caccia di riscatto contro una Igor Gorgonzola Novara che, forte di cinque successi consecutivi, ha scavalcato Scandicci al terzo posto e cercherà di sovvertire un ordine che sembrava già definito dopo il girone di andata. Tanti gli intrecci in campo, tante le ex per una partita che può regalare spettacolo. Si gioca alle 21.00.

Alle 18.00, invece, a Pesaro la Megabox Ondulati del Savio reduce dalla vittoria convincente contro Busto Arsizio, ospita la quarta forza del campionato, la Savino del Bene Scandicci che ha come obiettivo riprendersi il terzo posto in classifica, dopo essere stata scavalcata due settimane fa dalle novaresi. Le marchigiane una settimana fa hanno espresso una qualità di gioco elevata ma Scandicci non può permettersi passi falsi.

Domenica torna in campo alle 18.30 la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano che, dopo aver sconfitto nettamente Milano nello scontro che valeva il primo posto, va a far visita alla squadra più pazza del campionato, Il Bisonte Firenze che no n ha certo nella continuità di rendimento il suo punto di forza ma che se imbrocca la partita giusta è avversario duro da affrontare. Conegliano va a caccia della vittoria numero 28 a fila, Firenze arriva da due sconfitte consecutive.

Punti molto pesanti, anche in chiave salvezza, sono in palio nel derby di Busto Arsizio dove le padrone di casa, che hanno perso quattro delle ultime cinque partite disputate, ospitano la Trasportipesanti Casalmaggiore che, con tre successi nelle ultime quattro gare disputate, si è portata a +4 dalla zona retrocessione e ad un solo punto dalle padrone di casa che si guardano alle spalle con una certa circospezione e hanno bisogno di tornare al successo al più presto.

Voglia di riscatto in casa Reale Mutua Fenera Cheri che, dopo la battuta d’arresto nella sfida di Pinerolo e la sofferta vittoria in Europa, ospita domenica alle 17.00 un Bergamo che non può dormire sonni tranquilli, nonostante qualche buon risultato, e cercherà di portare a casa qualcosa dal Piemonte. Sempre in Piemonte e sempre domenica alle 17.00 si gioca la sfida tra le due ultime della classe che potrebbe essere decisiva in chiave retrocessione. La Honda Olivero San Bernardo Cuneo, penultima a 2 punti dalla zona salvezza, ospita il fanalino di coda Itas Trentino che è all’ultimissima spiaggia per provare ancora a risalire la china: domenica o mai più e anche i 3 punti potrebbero non bastare.

Bella partita, infine, a Roma domenica pomeriggio alle 17.00 con vista sui play-off. Di fronte la Roma ottava in classifica e il Wash4Green Pinerolo sesto: entrambe le squadre arrivano da una vittoria importante in campionato.