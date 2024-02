Basket, la Dolomiti Energia Trentino cade a Salonicco in EuroCup e saluta la competizione

La Dolomiti Energia Trentino non riesce ad espugnare Salonicco e saluta l’EuroCup! I trentini lottano per 35’ contro l’Aris, ma cede ai greci nel finale che grazie al successo odierno (84-77) accedono alla fase successiva della seconda competizione più importante per club in Europa. Non bastano i 20 punti di un mai domo Kamar Baldwin ed i 15 di Prentiss Hubb a ribaltare l’inerzia del match, mentre per gli ellenici 17 punti di Vassilis Toliopoulos e 15 di Ronnie Harrell.

Partenza fulminante della Dolomiti Energia con Biligha e Grazulis (0-6), con i padroni di casa che ci mettono qualche minuto a carburare (5-11). Baldwin ed ancora Biligha mantengono l’Aquila a +6 (9-15), con la tripla dello stesso Baldwin che vale il +8 (11-19). Stark accenna una reazione per l’Aris (13-19), ma col 2+1 di un Baldwin ancora protagonista ed un piazzato di Katsivelis che valgono il 15-25 alla prima sirena.

Nel secondo quarto Salonicco spinge subito sull’acceleratore con un break di 9-0 che gli consente di accorciare sui trentini fino al -1 (24-25), con Grazulis che sblocca la Dolomiti Energia dopo un lungo digiuno. Katsivelis pareggia i conti (27-27), con Hubb che spara la bomba del +3 (27-30). Davide Alviti si mette in proprio con cinque punti consecutivi per il +6 (29-35) a -4’07” dal termine del primo tempo, con l’Aris che prova a rimanere in scia agli avversari (32-39). Un canestro dal pitturato di Luca Conti ed una segnatura pesante di De Sousa fissano il punteggio sul 34-41 all’intervallo lungo.

Bochoridis apre le marcature della ripresa con una tripla (37-41), con Paul Biligha che completa il 2+1 e tiene Trento a +7 (37-44). Gli ellenici non ci stanno e mordono ancora le caviglie ai bianconeri (43-44), ma uno scatenato Baldwin respinge l’assalto (43-48). Bochoridis mette la frecia per l’Aris (49-48), con il duo Forray-Baldwin che riporta l’Aquila a +4 (49-52). Due liberi di De Sousa e Blumbergs valgono il 51-52 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Prentiss Hubb brucia la retina dall’arco: Trento batte subito un colpo (51-55), con Toliopoulos che risponde prontamente con la stessa moneta (54-55). Botta e risposta tra Baldwin – salito a quota 18 punti – e De Sousa (57-57), ma la Dolomiti Energia ribatte con un mini-parziale di 7-0 firmato dalla coppia azzurra Udom-Conti (57-64). Contro-break dell’Aris per ritornare ad un solo possesso pieno di svantaggio (62-65), con Persidis che mette la freccia e costringe coach Paolo Galbati a chiamare time-out (66-65). Baldwin riporta l’Aquila avanti (66-67), ma i greci hanno preso fiducia per rimettere il naso davanti (70-67). La partita prosegue a ritmi elevatissimi, con piogge di triple da una parte e dall’altra: Hubb prima pareggia i conti, poi consente a Trento di riprendere la leadership nel punteggio (73-75). L’Aris dà però fondo alle ultime energie per lo strappo forse decisivo del match (81-75), con Toto Forray che prova a tenere a galla Trento (81-77). Ci pensano i tiri dalla lunetta a fissare il punteggio sul 84-77 con cui l’Aris Salonicco vince e passa il turno in EuroCup!