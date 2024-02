Calendario Test MotoGP Lusail 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo aver messo in archivio i test di Sepang, ora ci attendono quelli di Lusail. Sulla pista qatariota, dove prenderà il via anche il Mondiale MotoGP 2024, vedremo gli ultimi due giorni a disposizione per team e piloti per fare esperienza con le nuove moto in vista della stagione in arrivo.

I test di Lusail si disputeranno lunedì 19 e martedì 20 febbraio (dalle ore 12.00 alle ore 19.00 italiane) e daranno modo ai piloti di scendere in pista per 14 ore complessive. In poche parole una grandissima occasione per preparare le moto in vista della nuova annata e, soprattutto, provare a risolvere i problemi che si sono manifestati nella tre-giorni di Sepang.

Anche sulla pista del Qatar vedremo la Ducati dominante? La scuderia di Borgo Panigale sembra pronta a ripartire da dove aveva lasciato, ovvero da una posizione di superiorità rispetto alle case rivali. Per “Pecco” Bagnaia, Jorge Martin e compagni si lavorerà solo per trovare conferme, mentre Marc Marquez continuerà a fare esperienza con la nuova moto. Aprilia, Honda, Yamaha e KTM, invece, cercheranno di ridurre il gap rispetto alle otto Ducati.

Come seguire l’evento in tv? La due-giorni dei test di Lusail riservati alla MotoGP non avranno copertura tv, né in streaming. I test si potranno seguire nella loro completezza con la DIRETTA LIVE testuale di OA Sport.

PROGRAMMA TEST LUSAIL MOTOGP 2024 (orari italiani)

Lunedì 19 febbraio

Ore 12.00-19.00 Day-1 Test Lusail MotoGP

Martedì 20 febbraio

Ore 12.00-19.00 Day-2 Test Lusail MotoGP

PROGRAMMA TEST LUSAIL: DOVE SEGUIRLI IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport