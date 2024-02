MotoGP, Bagnaia precede Martin nel day-1 di Test a Lusail. Fatica Marquez, segnali dall’Aprilia

Francesco Bagnaia contro Jorge Martin. Quasi tre mesi dopo il gran finale della passata stagione a Valencia, sono ancora loro due i grandi protagonisti della MotoGP in occasione della prima delle due giornate di test collettivi ufficiali a Lusail in vista del Mondiale 2024, che scatterà ufficialmente proprio in Qatar dall’8 al 10 marzo con il round inaugurale del campionato.

Bagnaia, reduce dal nuovo record non ufficiale del circuito siglato nell’ultima giornata di collaudi a Sepang, è partito con il piede giusto anche sulla pista qatariota stampando il miglior tempo assoluto del day-1 con un brillante 1’52″040, a meno di tre decimi dalla pole position del 2023 di Luca Marini (1’51″762 valido anche come primato ufficiale del tracciato).

Pecco, a suo agio anche con gomme usate nelle simulazioni di passo gara sulla lunga distanza, conferma dunque un ottimo feeling con la nuova GP24 rifilando un paio di decimi ai primi inseguitori e lanciando un segnale importante al resto della concorrenza. Seconda piazza a 220 millesimi dalla vetta per Martinator, che completa dunque la doppietta Ducati e si candida ad un ruolo da protagonista anche per la stagione 2024.

Aprilia resta una delle prime alternative alla casa di Borgo Panigale e piazza Aleix Espargarò in terza posizione con un gap di 292 millesimi dal miglior crono di Bagnaia, facendo la differenza inizialmente in condizioni di poco grip (come nel 2023) per poi essere in parte riassorbita dagli altri con maggiore aderenza sull’asfalto. Non male anche il sesto posto di Maverick Viñales a 455 millesimi con l’altra RS-GP 24 ufficiale.

Alti e bassi in casa KTM, estremamente competitiva almeno sul giro secco con il quarto tempo di un ottimo Brad Binder a 296 millesimi ma più attardata con il suo compagno di squadra australiano Jack Miller (14° a 0.856). Prosegue il processo di crescita del rookie spagnolo Pedro Acosta, oggi 15° a 898 millesimi dalla testa completando però il più alto numero di giri (73) del lotto nel tentativo di trovare la quadra e adattarsi alla nuova categoria.

In top10 troviamo anche le Ducati di Fabio Di Giannantonio (5° a 427 millesimi), Alex Marquez (7° a 516 millesimi) ed Enea Bastianini (8° a 0.549), oltre alla Honda LCR di Johann Zarco (9° a 592 millesimi) e la Yamaha di Fabio Quartararo (10° a 597 millesimi). Ancora in difficoltà, come in Malesia, Marco Bezzecchi 11° e Marc Marquez 16° con le Ducati GP23.

CLASSIFICA DAY-1 TEST LUSAIL MOTOGP 2024