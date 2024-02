Pallanuoto, perché il Settebello si giocherà le Olimpiadi ai playoff. Ma ci sarebbe un’ultima spiaggia…

A Doha, in Qatar, si stanno disputando i Mondiali 2024 di pallanuoto maschile: il Settebello si sta giocando l’ultima occasione per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024, dato che la rassegna iridata mette in palio gli ultimi quattro biglietti per i Giochi non ancora assegnati.

Sono otto i Paesi già qualificati, ovvero Francia, Ungheria, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, Australia e Spagna, ed altrettante le selezioni in corsa per i quattro pass a disposizione, ovvero Italia, Croazia, Serbia, Cina, Kazakistan, Brasile, Montenegro e Romania.

Due di queste otto squadre sono già fuori dai giochi (e dai Giochi) in quanto ultime classificate nei rispettivi gironi: una è il Kazakistan e l’altra sarà la perdente della sfida tra Brasile e Cina. Restano perciò sei formazioni in corsa per quattro pass.

Nel Girone C la Serbia pare ad un passo dal primo posto (basta un punto con gli USA): in caso di accesso diretto ai quarti i balcanici sarebbero certi della qualificazione olimpica. In caso di sconfitta nei tempi regolamentari, però, i serbi sarebbero costretti a giocare gli ottavi.

In ogni caso i play off assegneranno due o tre carte olimpiche: se la Serbia non dovesse vincere il girone, allora si giocherebbe il pass contro la Romania, mentre altri due scontri diretti per Parigi sarebbero quelli tra Croazia e Brasile o Cina e tra Montenegro ed Italia.

L’Italia, costretta a passare dagli ottavi dopo la sconfitta patita ieri ai rigori contro l’Ungheria, dovrebbe però affrontare gli USA, ed in caso di successo il Settebello si ritroverebbe alle Olimpiadi, dato che due squadre tra le otto pretendenti sono già eliminate ed altre due uscirebbero agli ottavi.

In caso di sconfitta, però l’Italia potrebbe ancora andare alle Olimpiadi arrivando nona ai Mondiali: il Settebello si giocherebbe il pass con Romania ed una tra Brasile e Cina. In quel caso gli azzurri potrebbero dover battere prima una tra Francia ed Australia e poi conquistare il pass probabilmente ancora contro la Romania.