Pagelle Italia-Inghilterra 24-27 rugby: Allan e Menoncello al top, ma è una discreta Italia

Si è conclusa da poco la sfida tra Italia ed Inghilterra valevole per il primo turno del Guinness Sei Nazioni 2024. Era la prima Italia targata Gonzalo Quesada e c’era molta curiosità attorno agli azzurri. Arriva il ko con i britannici, ma (soprattutto nel primo tempo) è stata una bella Italia. Ecco come sono andati gli azzurri.

Tommaso Allan 7 Segna una meta, fa 3 su 4 al piede, è attento sui calci alti ricevuti e, in generale, gioca in maniera concreta.

Lorenzo Pani 5 Prestazione incolore di Pani, si è visto poco.

Juan Ignacio Brex 6 Solito match concreto per il centro, con la chicca dell’offload decisivo sulla meta di Garbisi.

Tommaso Menoncello 7,5 Miglior azzurro in campo, sempre molto presente, avanza a ogni possesso, decisivo l’offload per la meta di Allan e bene anche in difesa.

Monty Ioane 6,5 Come Pani, anche lui si vede poco in partita, ma è sua la meta del bonus difensivo a tempo scaduto.

Paolo Garbisi 6 Ottima giocata nella meta di Allan, non sempre precisissimo nei passaggi.

Alessandro Garbisi 6,5 Segna una meta, muove velocemente il pallone dalla ruck ed in generale fa il suo lavoro per 55 minuti.

Lorenzo Cannone 6,5 Buona prestazione nei 45’ minuti in campo, con l’acuto del sostegno e del passaggio a Garbisi per la prima meta del match.

Michele Lamaro 5,5 Soffre in mischia come tutta la squadra, molto bene in difesa.

Sebastian Negri 6 Meno palle portate rispetto al solito, molto bene in difesa.

Federico Ruzza 6,5 Molto bene in difesa, ruba una touche importante e, in generale, prova molto concreta per il suo 50° cap.

Niccolò Cannone 6 Difende bene, anche se per il resto non si mette particolarmente in evidenza.

Pietro Ceccarelli 5,5 Bene in difesa, ma nei 46’ minuti in campo si vede poco.

Gianmarco Lucchesi 5 Tre touche perse nel primo tempo pesano tantissimo sulla sua prestazione, anche se si fa vedere in difesa.

Danilo Fischetti 6 Soffre come tutta la prima linea, ma mezzo voto in più per aver supportato la squadra per oltre un’ora di gioco.