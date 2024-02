Basket, l’EA7 Milano pensa già al prossimo anno: interesse per Keenan Evans

L’Olimpia Milano si sta ancora mangiando le mani per la sconfitta incassata ieri contro l’Anadolu Efes Istanbul che riduce sempre di più le opportunità di approdare ai playoff di Eurolega. Nella partita di ieri non ha sicuramente incantato Shabazz Napier, che ha perso alcuni palloni pesanti e che non pare aver avuto lo stesso impatto dello scorso anno. E guarda caso, iniziano a esserci i primi spifferi sul mercato in entrata per la squadra di Ettore Messina.

Alcune testate greche danno difatti l’EA7 sulle tracce di Keenan Evans, play/guardia dello Zalgiris Kaunas che nel venticinquesimo turno della competizione continentale ha trascinato il roster di Andrea Trinchieri al successo sul Panathinaikos con 24 punti, 5 assist, 5 recuperi e 3 rimbalzi. Arrivato in Europa nel 2019 all’Igokea, il classe ’96 è cresciuto fino a diventare uno dei giocatori più determinanti del basket al di qua dell’oceano.

Si sarebbe dunque scatenata un’asta per assicurarsi i servigi del giocatore. In prima battuta il Barcellona sembrava favorito, ma la pista pare essersi raffreddata. Così è entrata in gioco anche Milano, anche se su Evans c’è il forte pressing del Fenerbahce Istanbul. Il giocatore sembrava nelle mire milanesi già a dicembre, quando si vociferava di un possibile scambio con un altro giocatore che non ha mai incantato in biancorosso, Kevin Pangos.

Il numero 2 dello Zalgiris sta tenendo 16,8 punti di media in Eurolega, risultando il quinto miglior realizzatore della competizione, ed è terzo per palle rubate, ben una e mezzo ad allacciata di scarpe. Numeri sicuramente interessantissimi per tutte le grandi squadre europee, ma Milano vuole provarci.