LIVE Italia-Grecia, Mondiali pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA: il Setterosa si gioca tutto

Il programma di Italia-Grecia

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia e Grecia, valida per i quarti di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile: il Setterosa sfiderà per un posto in semifinale le elleniche alle ore 18.30 italiane.

In palio oggi per le azzurre, però, c’è molto di più: ricordiamo infatti che ai Mondiali sono in palio gli ultimi due pass per i Giochi di Parigi: il Setterosa è ancora alla ricerca della qualificazione olimpica assieme ad altre due squadre, ovvero Canada ed Ungheria, le quali quest’oggi scenderanno in acqua prima dell’Italia.

Prima di Italia-Grecia, infatti, l’Ungheria affronterà i Paesi Bassi, ed ancora in precedenza il Canada se la vedrà con la Spagna: qualora almeno una delle due pretendenti al pass olimpico dovesse perdere, allora il Setterosa vincendo andrebbe ai Giochi, altrimenti occorrerà vincere per giocarsi tutto in semifinale.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Italia e Grecia, valida per i quarti di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile: oggi, lunedì 12 febbraio, il match inizierà alle ore 18.30, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 18.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!