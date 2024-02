Rugby femminile: nella Serie A1 Elite Valsugana va in finale

Si è disputato il terzultimo turno della seconda fase della Serie A Elite Femminile e in campo sono scese in campo le squadre sia per i playoff sia per i playout. E vengono scritte le prime sentenze definitive.

La prima è che il Valsugana sarà per l’ennesima volta in finale scudetto. Le ragazze di Bezzati si impongono senza problemi sul Cus Milano e matematicamente accedono alla finalissima. A un passo c’è anche il Villorba, che espugna il campo di Colorno, ormai out dalla corsa, ma la matematica tiene ancora Milano in corsa.

Nel girone playout, invece, la Capitolina si impone sulla Benetton Treviso ed è matematicamente salva, nonostante la vittoria di strettissima misura. Salve anche le ragazze del Cus Torino, che vincono nettamente contro un Calvisano sempre più ultimo e a un passo dalla retrocessione.

Serie A Elite Femminile – II Fase, IV giornata

Girone Playoff:

Valsugana Rugby Padova v CUS Milano Rugby 33-0

Furie Rosse Rugby Colorno v Arredissima Villorba Rugby 10-21

Classifica: Valsugana Rugby Padova 20; Arredissima Villorba Rugby 13; CUS Milano Rugby 5; Furie Rosse Rugby Colorno 1

Girone Playout:

Benetton Rugby Treviso v Unione Rugby Capitolina 12-14

Iveco Cus Torino v Rugby Calvisano 38-15

Classifica: Unione Rugby Capitolina 17; Iveco Cus Torino 16; Benetton Rugby Treviso 6; Rugby Calvisano 0