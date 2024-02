VIDEO Rugby, il palo di Garbisi contro la Francia: sfuma la vittoria per l’Italia allo scadere

L’Italia ha avuto una ghiotta occasione per battere la Francia nel match valido per il Sei Nazioni di rugby. Sul punteggio di 13-13, infatti, la nostra Nazionale ha avuto a disposizione il calcio di punizione per vincere l’incontro a Lille. In pieno recupero il compito è spettato a Paolo Garbisi, che aveva la possibilità di piazzare l’ovale tra i pali da una posizione non complicata e marcare i tre punti che avrebbero assicurato il successo agli azzurri.

Un episodio decisamente inusuale si è però materializzato in quel frangente: l’ovale è caduto dal sostegno. Garbisi lo ha dovuto riposizionare rapidamente perché il tempo a disposizione stava per scadere (mancavano 6-7 secondi). Il giocatore ha calciato l’ovale, ma ha colpito il palo e così l’Italia si è dovuta accontentare di un pareggio in trasferta. Di seguito il VIDEO della punizione finale di Paolo Garbisi in Francia-Italia nel Sei Nazioni di rugby.