F1, la Ferrari chiude i Test davanti a tutti con il miglior tempo di Leclerc. Passo gara convincente

Va in archivio con il miglior tempo di Charles Leclerc la terza e ultima giornata dei Test collettivi ufficiali pre-stagionali della Formula Uno a Sakhir in vista del Mondiale 2024, che scatterà sulla stessa pista in Bahrein dal 29 febbraio al 2 marzo con il primo Gran Premio del campionato. Day-3 caratterizzato da un nuovo problema al tombino di curva 11, che ha portato alla cancellazione della pausa pranzo e ad un ritardo di 10 minuti sul programma odierno.

1’30″322 il crono siglato dal monegasco della Ferrari nel pomeriggio con la gomma più prestazionale del lotto (la C5), dopo aver comunque dimostrato un ottimo potenziale sul giro secco anche con mescole più dure che verranno riproposte il prossimo weekend nelle qualifiche di Sakhir. Il nativo del Principato, competitivo anche nella simulazione di gara soprattutto con le C1, ha preceduto di 46 millesimi la Mercedes di George Russell e di 325 millesimi la Sauber di Guanyu Zhou, entrambi protagonisti nel finale di un time-attack con gomme C4 in condizioni migliori (a livello di grip dell’asfalto, per le temperature più basse) rispetto a Leclerc.

Il Campione del Mondo Max Verstappen si è dovuto accontentare della quarta posizione a 433 millesimi dalla vetta, ma il suo miglior giro è arrivato presto nel pomeriggio e con due mescole di svantaggio rispetto al leader. L’olandese della Red Bull può inoltre sorridere per l’impressionante costanza di rendimento messa in evidenza in tutti i suoi long-run (con gomme C1, C2 e C3), a differenza dei competitor e del suo stesso compagno di squadra Sergio Perez.

Tra chi ha cercato il time-attack con gomme soft (C4), ci sono anche Yuki Tsunoda con la Racing Bulls e Alex Albon con la Williams rispettivamente in quinta e sesta piazza a 453 e 662 millesimi dalla testa. Considerando il delta tra le varie mescole, non va sottovalutato il settimo posto della McLaren di Oscar Piastri a 0.708 e l’ottavo dell’Aston Martin di Fernando Alonso a 0.837 da Leclerc con il compound C3. Poco indicativi i riscontri cronometrici dei piloti che hanno girato al mattino, come il 9° tempo assoluto di Carlos Sainz sulla Ferrari a quasi 1″ dal teammate.

CLASSIFICA DAY-3 TEST SAKHIR F1 2024

1 Charles LECLERC Ferrari1:30.322 74

2 George RUSSELL Mercedes+0.046 67

3 Guanyu ZHOU Kick Sauber+0.325 85

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.433 66

5 Yuki TSUNODA RB+0.453 53

6 Alexander ALBON Williams+0.662 121

7 Oscar PIASTRI McLaren+0.708 91

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.837 75

9 Carlos SAINZ Ferrari+0.925 71

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.161 53

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.364 89

12 Lewis HAMILTON Mercedes+1.677 49

13 Lance STROLL Aston Martin+1.716 46

14 Lando NORRIS McLaren+1.786 20

15 Pierre GASLY Alpine+1.827 47

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.731 80

17 Esteban OCON Alpine+2.757 55

18 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+3.206 28

19 Daniel RICCIARDO RB+6.693 70