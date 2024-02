F1, la Ferrari illumina la seconda giornata di Test: Sainz in testa, ma è il passo la buona notizia

Finita nell’album dei ricordi la seconda giornata dei test pre-season di F1. Sul circuito di Sakhir (Bahrain), i team hanno svolto diverse prove di assetto per comprendere pregi e difetti delle nuove monoposto. Il più veloce del day-2 è stato lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) con il crono di 1:29.921 a precedere il messicano Sergio Perez (Red Bull) di 0.758 e il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) di 1.145.

Sainz ha ottenuto questo tempo montando le gomme C4, il compound morbido che non verrà usato nel week end di gara in Bahrain (29 febbraio-2 marzo), volendo comprendere le qualità della SF-24 in configurazione da qualifica, a differenza di Checo e del sette volte campione del mondo che hanno deciso di dar seguito al programma di lavoro con le C3 (medie). Tuttavia, l’iberico ha impressionato per la simulazione del GP, specialmente con le mescole più dure, avendo una consistenza e una velocità notevoli sul passo dell’1:35 basso nell’ultimo stint.

A seguire troviamo il britannico Lando Norris (McLaren) a 1.335, l’australiano Daniel Ricciardo (Racing Bulls) a 1.440 e Charles Leclerc con l’altra Ferrari a 1.829. Il monegasco ha ottenuto comunque un crono considerevole nella sessione diurna (1:31.750) con gomme C3 a testimonianza della bontà della SF-24 in quel caso.

Poco fortunato anche Leclerc nelle battute finali della sessione mattutina, che è terminata anzitempo. La copertura di un tombino, in curva-11, è saltata con il passaggio della W15 di Hamilton e presa in pieno da Charles, danneggiando il fondo. Si è deciso di chiudere la prima parte delle prove in anticipo per consentire agli addetti alla pista di intervenire nelle riparazioni e di dar via alla seconda con un’ora d’anticipo.

La top-10 è stata completa dall’Aston Martin del canadese Lance Stroll a 2.108, dall’Alpine del francese Esteben Ocon a 2.140, dalla Sauber del finlandese Valtteri Bottas a 2.306 e dall’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri a 2.407. Più indietro lo spagnolo Fernando Alonso con l’altra Aston Martin (12° a 3.132), mentre “giornata di riposo” per Max Verstappen che ritroveremo domani sulla Red Bull.

RISULTATI DAY-2 TEST SAKHIR F1 2024

1 Carlos SAINZ Ferrari1:29.921 84

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.758 129

3 Lewis HAMILTON Mercedes+1.145 123

4 Lando NORRIS McLaren+1.335 52

5 Daniel RICCIARDO RB+1.440 88

6 Charles LECLERC Ferrari+1.829 54

7 Lance STROLL Aston Martin+2.108 96

8 Esteban OCON Alpine+2.140 78

9 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+2.306 97

10 Oscar PIASTRI McLaren+2.407 35

11 Logan SARGEANT Williams+2.657 117

12 Fernando ALONSO Aston Martin+3.132 31

13 Guanyu ZHOU Kick Sauber+3.794 38

14 Pierre GASLY Alpine+3.883 33

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+6.690 93

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+7.588 31

17 Yuki TSUNODA RB+8.153 40

18 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – – –

19 Alexander ALBON Williams- – 6

20 George RUSSELL Mercedes- – 1