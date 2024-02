Sci alpino, Anna Swenn Larsson torna a vincere nello slalom di Soldeu. Rossetti vicina alla Top-10

Anna Swenn Larsson sfrutta la grande occasione e torna sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo. Terzo successo in carriera per la svedese (l’ultimo nel novembre 2022 a Killington), che trionfa nello slalom di Soldeu, il primo con le grandi assenti Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Sicuramente l’assenza delle due stelle dello slalom femminile apriva a diversi scenari e Swenn Larsson è stata bravissima a chiudere la prima manche in testa e poi a reggere la pressione nella seconda.

Ancora un secondo posto come a Jasna per Zrinka Ljutic. La croata ha scalato una posizione rispetto alla prima manche, ma nulla ha potuto contro la svedese, chiudendo a 35 centesimi dalla vincitrice. Terzo posto per Paula Moltzan (+0.83), con l’americana che torna sul podio in slalom dopo quello nel dicembre 2022 a Semmering.

Ai piedi del podio finiscono le svizzere Michelle Gisin (+0.88) e Camille Rast (+1.02), che concludono rispettivamente al quarto e quinto posto. Sesta posizione per la tedesca Lena Duerr (+1.38), che ha preceduto la canadese Ali Nullmayer (+1.39).

Ottava posizione per l’austriaca Katharina Truppe (+1.42) davanti alla connazionale Katharina Liensberger (+1.59. A completare la Top-10 c’è la francese Chiara Pogneaux (+1.61), davvero bravissima a rimontare ben venti posizioni nella seconda manche.

Buon dodicesimo posto per Marta Rossetti (+1.93), che recupera sette posti rispetto alla prima manche. Miglior risultato in carriera per Vera Tschurtschenthaler, diciottesima al traguardo (+2.29) dopo aver fatto una bella rimonta di undici posizioni. A punti anche Martina Peterlini al ventisettesimo posto (+2.98).