Pagelle sci alpino di oggi: Swenn Larsson sfrutta l’occasione alla perfezione. Piccoli segnali azzurri

PAGELLE SLALOM SOLDEU 2024

Anna Swenn Larsson 10: l’occasione era la più ghiotta possibile vista l’assenza delle due dominatrici assolute (Shiffrin e Vlhova) e la svedese non se le è lasciata sfuggire. Una prima manche eccellente e poi anche nella seconda replica con grande personalità, gestendo la pressione dell’essere al cancelletto di partenza per ultima. Torna sul gradino più alto del podio dopo l’ultimo nel novembre 2022 a Killington.

Zrinka Ljutic 8,5: la Croazia sognava il ritorno alla vittoria di una propria atleta dopo oltre dodici anni, ma anche questa volta la giovane croata si è dovuta “accontentare” del secondo posto come nell’ultima gara a Jasna. La sensazione, però, è che manca davvero poco ad interrompere questo digiuno.

Paula Moltzan 8: non c’è Mikaela Shiffrin e gli Stati Uniti si sono aggrappati alla loro seconda punta. Moltzan non ha deluso e alla fine si è presa il terzo posto, festeggiando il secondo podio della carriera in Coppa del Mondo tra i rapid gates.

Chiara Pogneaux 7: la francese si rende protagonista della rimonta più importante della seconda manche. Un piccolo capolavoro della transalpina, che recupera venti posizione e va a chiudere al decimo posto, centrando il suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo.

Marta Rossetti 6,5: dopo cinque uscite consecutive era importantissimo arrivare al traguardo. La bresciana lo fa anche con un bel dodicesimo posto, rimontando comunque sette posizioni nella seconda manche. Si spera possa essere una buona iniezione di fiducia.

Vera Tschurtschenthaler 6,5: l’altoatesina era già stata molto brava a qualificarsi per la seconda manche, dove poi ha collezionato un recupero di undici posizioni, andando a centrare il suo miglior risultato della carriera al diciottesimo posto. Davvero una bella gara.