Atletica, Simonelli sfiora il primato, Riva da record italiano sui 2000. Holloway show, sfilza di mondiali stagionali

A Lievin (Francia) è andata in scena la terzultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). Ad aprire il meeting era stato lo show di Leonardo Fabbri nel getto del peso: sassata da 22.37 metri, record italiano indoor e miglior prestazione mondiale stagionale.

L’etiope Gudaf Tsegay ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale sui 3000 metri (8:17.11). Il nostro Andy Diaz, primatista mondiale di salto triplo, ha deciso di non presentarsi e di fare direttamente appuntamento agli Assoluti. Il burkinabé Hughes Fabrice Zango ha vinto con un balzo da 17.21 metri. Emmanuel Ihemeje quarto con 16.93, Tobia Bocchi settimo con 16.33. L’olandese Femke Bol ha firmato la miglior prestazione mondiale stagione sui 400 metri con un superbo 49.63 davanti alla connazionale Lieke Klaver (50.50). Ayomide Folorunso terza nella terza serie in 53.54.

Lorenzo Simonelli ha confermato la sua nuova caratura di big internazionale e si è fermato a un paio di centesimi dal suo fresco record italiano. L’azzurro ha chiuso al quarto posto in 7.52 nella superba gara vinta dallo statunitense Grant Holloway, sceso a un surreale 7.32, miglior prestazione mondiale stagionale.

World lead per lo statunitense Erriyon Knighton, capace di un eccellente 20.21 sui 200 metri. La nigeriana Tobi Amusan ha vinto i 60 ostacoli in 7.83, l’etiope Selemon Barega ha vinto i 3000 metri in 7:31.38. Il belga Eliott Crestan ha firmato la miglior prestazione mondiale stagione sugli 800 metri in 1:45.10. World lead anche sui 2000 metri per l’etiope Lamecha Girma in 4:51.23 e in quella gara arriva il record italiano di Federico Riva (5:02.67, è una distanza spuria). Nel salto con l’asta Roberta Bruni si è fermata all’ottavo posto con 4.50, gara vinta dall’australiana Eliza McCartney con il mondiale stagionale di 4.84.

Eloisa Coiro sesta sugli 800 metri com lo stagionale di 2:02.25 nella gara vinta dalla britannica Jemma Reekie in 2:00.40. Il francese Azeddine Habz ha vinto i 1500 metri (3:34.39) battendo il kenyano Vincent Keter (3:34.44). L’etiope Freweyni Hailu ha vinto i 1500 metri in 3:57.24.