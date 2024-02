ATP Rotterdam, Lorenzo Sonego ko in due set con Grigor Dimitrov

Non si interrompe la ‘maledizione di Rotterdam’ per Lorenzo Sonego. Terza sconfitta al debutto su tre partecipazioni per il torinese, che si arrende a Grigor Dimitrov sul cemento olandese per 7-6 6-3. Partita comunque ben interpretata dall’azzurro, che si è arreso al bulgaro che ha toccato picchi più alti durante la sfida.

La partenza dell’azzurro è parecchio difficoltosa. Dimitrov va in pressione sin da subito e Sonego deve forzare: un doppio fallo regala immediatamente il break. Dopo il brutto inizio però riesce a scrollarsi di dosso ogni tensione e inizia a entrare anche lui in partita. Il controbreak arriva nel quarto gioco, con una super risposta di dritto.

Dimitrov ci mette poco a tornare in equilibrio, per poco non sfrutta un’altra opportunità per allungare nel settimo gioco, ma senza riuscirsi. Si va al tiebreak: il bulgaro riesce a prendersi per due volte un minibreak, ma Sonego recupera grazie a un doppio fallo e a un nastro che gli dà una mano. Ma poi il bulgaro si regala una gran risposta di rovescio, il set pende così dalla sua parte.

Il secondo set vive un po’ di eqilibrio, Lorenzo prima annulla due palle break con il servizio mentre Dimitrov risponde con la stessa moneta. A decidere la sfida è l’ottavo gioco: il bulgaro spinge e un dritto fuori bersaglio di Sonego significa 5-3, andando poi a chiudere con il servizio. Incide nella partita la perfezione con la prima di Dimitrov: nessun punto perso con la prima di servizio su 39 scambi.