Jannik Sinner può superare Alcaraz già a Indian Wells? L’azzurro sarà numero 2 virtuale, ma a Miami…

La rincorsa di Jannik Sinner verso il numero 2 del mondo è partita sin dall’ultimo aggiornamento del ranking ATP, nel quale l’azzurro ha scavalcato il russo Daniil Medvedev ed è salito in terza posizione nella classifica mondiale: il sorpasso ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe concretizzarsi già al termine del torneo di Indian Wells.

L’azzurro, in realtà, partirà da numero 2 virtuale del mondo, e quindi per scalare un’altra posizione nel ranking ATP Sinner dovrà almeno eguagliare i risultati di Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, mentre non potrà essere in alcun modo insidiato il serbo Novak Djokovic.

Sinner ripartirà ad Indian Wells con 105 punti di margine su Carlos Alcaraz, mentre il vantaggio dell’italiano su Daniil Medvedev oscillerà tra i 995 ed i 495 punti (dipenderà dal risultato che il russo otterrà a Dubai, torneo al quale risulta iscritto, a differenza dei primi tre del ranking). Anche il russo, dunque, sarà in corsa per il numero 2 ATP.

Guardando invece all’altro torneo di marzo, quello di Miami, Sinner scarterà più punti di Alcaraz e quindi, nel caso in cui i due dovessero ottenere il medesimo risultato ad Indian Wells, lo spagnolo partirà davanti all’italiano nel ranking.

RANKING ATP LIVE AL 21 FEBBRAIO

1 Novak Djokovic 9855

2 Carlos Alcaraz 8805

3 Jannik Sinner 8270

4 Daniil Medvedev 8015

RANKING ATP SENZA I PUNTI DI INDIAN WELLS 2023

1 Novak Djokovic 9675

2 Jannik Sinner 7910

3 Carlos Alcaraz 7805

4 Daniil Medvedev tra 6915 e 7415 (a seconda del risultato conseguito a Dubai)

RANKING ATP SENZA I PUNTI DI INDIAN WELLS E MIAMI 2023

1 Novak Djokovic 9675

2 Carlos Alcaraz 7445

3 Jannik Sinner 7310

4 Daniil Medvedev tra 5915 e 6415 (a seconda del risultato conseguito a Dubai)