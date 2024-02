Italia-Tahiti oggi in tv, Mondiali beach soccer 2024: programma, canale, streaming

I Mondiali 2024 di beach soccer continueranno a Dubai (Emirati Arabi Uniti) oggi, giovedì 22 febbraio: alle ore 18.00 italiane gli azzurri, dopo aver conquistato il primato nel Girone A, affronteranno nei quarti di finale Tahiti, formazione seconda classificata nel Girone B.

Chi la spunterà tra Italia e Tahiti affronterà in semifinale la vincente di Bielorussia-Portogallo, mentre dall’altro lato del tabellone chi la spunterà tra Iran ed Emirati Arabi Uniti sfiderà nel penultimo atto la vincente di Brasile-Giappone.

Il match Italia-Tahiti, valido per i Mondiali 2024 di beach soccer in corso a Dubai, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Rai Play e da FIFA+, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della partita dell’Italia.

CALENDARIO MONDIALI BEACH SOCCER 2024

Giovedì 22 febbraio 2024

Quarto di finale (25) 1D-2C 12:30 Brasile-Giappone

Quarto di finale (26) 1C-2D 14:00 Bielorussia-Portogallo

Quarto di finale (27) 1B-2A 16:30 Iran-Emirati Arabi Uniti

Quarto di finale (28) 1A-2B 18:00 Italia-Tahiti – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI BEACH SOCCER: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD per Italia-Tahiti.

Diretta streaming: Rai Play per Italia-Tahiti, FIFA+ per tutti i match.

Diretta Live testuale: OA Sport per Italia-Tahiti.