Perché Italia-Brasile di beach soccer non sarà in tv: dove vedere in streaming la finale dei Mondiali

L’Italia è arrivata in finale dei Mondiali di beach soccer: gli azzurri hanno fatto un percorso straordinario per arrivare all’ultimo atto sulla sabbia di Dubai contro il Brasile oggi pomeriggio alle 16.30. Il sogno per la nostra Nazionale è quello di issarsi sul tetto del mondo per la prima volta nella storia dopo aver superato Tahiti e Bielorussia, quest’ultima in una semifinale al cardiopalma terminata ai calci di rigore.

Sarà la terza finale della storia dell’Italia ai Mondiali dopo quelle raggiunte nel 2008 in Francia, perdendo proprio contro il Brasile, e nel 2019 in Paraguay quando gli azzurri non riuscirono a superare il Portogallo. Tutti gli azzurri sono dilettanti che militano tra Eccellenza e Promozione nel calcio a 11: il sogno prosegue quindi nella finale Mondiale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, finale dei Mondiali 2024 di beach soccer. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play e su Fifa+, in diretta live testuale su OA Sport. Non ci sarà la diretta tv, poiché alle 16.30 in onda su Rai Sport ci sarà la Superlega maschile di volley con la sfida tra Lube e Piacenza: differita prevista alle 20.00.

CALENDARIO ITALIA-BRASILE, FINALE MONDIALI BEACH SOCCER

Domenica 25 febbraio (orario italiano)

Ore 16.30 Finale Mondiali 2024 beach soccer: Italia vs Brasile – Diretta streaming su Rai Play 2

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play 2, gratis; Fifa+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.