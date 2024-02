LIVE Italia-Tahiti, Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA: gli oceanici hanno grande tradizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Tahiti, quarti di finale dei Mondiali di beach soccer 2024. La rassegna iridata in corso a Dubai, Emirati Arabi, entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta.

Nonostante la sconfitta ai rigori contro gli Emirati Arabi Uniti, l’Italia ha vinto il girone A. La formazione azzurra ha chiuso al primo posto la fase a gironi grazie alle due vittorie convincenti contro Egitto, 6-2, e Stati Uniti d’America, 3-1, con un totale di 6 punti. Medesimo punteggio per la nazionale di casa, che però ha concluso con una differenza reti minore.

Tahiti ha, per larghi tratti, guidato il girone B, forte delle vittorie contro Argentina, 4-3, e Spagna, 5-3. La nazionale oceanica ha però perso lo scontro diretto contro l’Iran per 5-3, chiudendo al secondo posto con 6 punti e una differenza reti di +1.

Quello odierno sarà il terzo confronto diretto tra Italia e Tahiti. Nel primo incontro si impose la formazione oceanica ai rigori, 7-6 totale, nella semifinale dei Mondiali 2015. Gli azzurri si sono presi la rivincita 4 anni dopo nella fase a gironi.

Italia-Tahiti è l’ultimo quarto di finale in programma, con l’inizio previsto per le ore 18.00. La partita sarà visibile su Rai Sport ed in streaming su Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Tahiti, quarto di finale dei Mondiali 2024 di beach soccer, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!