Tabellone Mondiali beach soccer: calendario, programma, orari dai quarti alla finale. C’è l’Italia!

Si è conclusa la fase a gironi dei Mondiali 2024 di beach soccer e si è così delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta. Sulla sabbia di Dubai (Emirati Arabi Uniti) sono rimaste in corso otto formazioni, pronte a giocarsi il titolo iridato: giovedì 22 febbraio si disputeranno i quarti di finale, sabato 24 febbraio spazio alle semifinali, domenica andrà in scena l’atto conclusivo.

L’Italia ha primeggiato nel proprio girone davanti ai padroni di casa, all’Egitto e agli USA. I Campioni d’Europa se la dovranno vedere con la sempre temibile Tahiti, compagine oceanica con già due finali all’attivo nel recente passato e che nel raggruppamento ha chiuso alle spalle dell’Iran. Gli azzurri andranno a caccia della semifinale, dove se la dovranno eventualmente vedere contro la vincente del confronto tra Portogallo e Bielorussia.

Dall’altra parte del tabellone spicca il Brasile, che ha vinto il girone davanti ai lusitani e proseguirà il proprio cammino contro il poco quotato Giappone. I sudamericani hanno già messo nel mirino la semifinale da disputare contro la vincente di Iran-Emirati Arabi Uniti. Di seguito il tabellone, il calendario, il programma, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2024 di beach soccer. Tutte le partite dell’Italia e le finali saranno trasmesse in diretta sui canali Rai, tutti gli incontri in diretta streaming su Fifa+.

TABELLONE MONDIALI BEACH SOCCER

Brasile-Giappone

Iran-Emirati Arabi Uniti

Italia-Tahiti

Bielorussia-Portogallo

CALENDARIO MONDIALI BEACH SOCCER

QUARTI DI FINALE – Giovedì 22 febbraio

12.30 Brasile-Giappone

14.00 Bielorussia-Portogallo

16.30 Iran-Emirati Arabi Uniti

18.00 Italia-Tahiti

SEMIFINALI – Sabato 24 febbraio

15.00 Vincente Brasile-Giappone vs Vincente Bielorussia-Portogallo

16.30 Vincente Italia-Tahiti vs Vincente Bielorussia-Portogallo

FINALI – Domenica 25 febbraio

15.00 Finale per il terzo posto

16.30 Finale Mondiali beach soccer 2024

PROGRAMMA MONDIALI BEACH SOCCER: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai per le partite dell’Italia (palinsesto da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per tutte le partite dell’Italia e le finali, gratis; Fifa+ per tutte le partite, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.