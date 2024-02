Italia-Romania oggi in tv, orario Mondiali pallanuoto 2024: programma, canale, streaming

Italia a quota 4, Romania con 3 punti: questa la situazione nella lotta per il secondo posto del Girone D dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile in corso a Doha, in Qatar. Il Settebello deve battere la compagine romena oggi alle ore 10.00 italiane per ufficializzare la piazza d’onore alle spalle dell’Ungheria.

In caso di successo gli azzurri affronteranno domenica 11 negli ottavi di finale la terza del Girone C, ovvero una tra Stati Uniti, Montenegro e Giappone. Il Settebello proseguirà così nella rincorsa verso l’ultima opportunità di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: in palio gli ultimi quattro slot per volare in Francia.

Prevista la diretta tv per Italia-Romania e Serbia-Stati Uniti su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile per Italia-Romania e Serbia-Stati Uniti su Rai Play e per tutti i match su Eurovision Sport, infine la diretta live testuale del match del Settebello sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Venerdì 9 febbraio

07.00 Pallanuoto, Gruppo C: Montenegro-Giappone

08.30 Pallanuoto, Gruppo D: Kazakistan-Ungheria

10.00 Pallanuoto, Gruppo D: Romania-Italia – Diretta tv su Rai Sport HD

11.30 Pallanuoto, Gruppo A: Australia-Spagna

14.00 Pallanuoto, Gruppo A: Sudafrica-Croazia

15.30 Pallanuoto, Gruppo C: Serbia-Stati Uniti – Diretta tv su Rai Sport HD

17.00 Pallanuoto, Gruppo B: Grecia-Francia

18.30 Pallanuoto, Gruppo B: Brasile-Cina

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: per Italia-Romania e Serbia-Stati Uniti su Rai Sport HD.

Diretta streaming: per Italia-Romania e Serbia-Stati Uniti su Rai Play, per tutti i match su Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: per Italia-Romania su OA Sport.