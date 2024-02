Beach soccer, Italia ai Mondiali da Campione d’Europa: gli azzurri inseguono il colpaccio a Dubai

L’Italia vuole essere grande protagonista ai Mondiali 2024 di beach soccer, che andranno in scena a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dal 15 al 25 febbraio. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo A insieme a Emirati Arabi Uniti, Egitto e USA. Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale della rassegna iridata. La nostra Nazionale esordirà giovedì 15 febbraio (ore 12.30) contro gli americani, poi tornerà sulla sabbia due giorni dopo per incrociare gli africani, mentre lunedì 19 febbraio è prevista la sfida ai padroni di casa.

L’Italia si presenta all’appuntamento da Campionessa d’Europa in carica e sogna di farsi strada nel torneo, a cui si è qualificata dopo aver mancato l’ultima edizione. I nostri portacolori hanno tutte le carte in regola per sognare in grande e proveranno a emergere in una kermesse dove Spagna, Brasile, Portogallo, Argentina, Tahiti sembrano essere le avversarie di riferimento.

I ragazzi del CT Emiliano Del Duca hanno raggiunto Dubai dopo aver svolto la preparazione tra Tirrenia e l’Oman, dove hanno disputato tre amichevoli: vittoria contro l’Arabia Saudita e doppia sconfitta contro i padroni di casa. A Dubai hanno poi disputato altre tre amichevoli: ko con la Colombia ai rigori, successi su Senegal e Messico.

Il tecnico ha optato su un mix di esperienza (Carpita, Gentilin e Zurlo i “reduci” del 2° posto mondiale 2019) e gioventù (i 2001 Bertacca e Fazzini), rinunciando a Paterniti, Shalabi, Sassari e Percia Montani. I convocati sono tutti calciatori dilettanti che militano soprattutto nel campionato di Promozione e che in estate giocano nella Serie A di beach soccer. L’Italia vanta due secondi posti ai Mondiali (2008 e 2019, ko contro Brasile e Portogallo) e due quarti posti.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI BEACH SOCCER

Portieri: Andrea Carpita (Viareggio), Leandro Casapieri

Difensori: Luca Bertacca (Viareggio), Josep Gentilin Junior, Alessandro Miceli (Città di Luzzi)

Esterni: Ovidio Alla (Aurora Sabaudia), Tommaso Fazzini (Viareggio), Gianmarco Genovali (Pietrasanta), Marco Giordani (Montespaccato), Alessandro Remedi (San Miniato Basso);