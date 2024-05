Volley, Ferdinando De Giorgi: “Vogliamo qualificarci presto per Parigi 2024. Faremo poche sperimentazioni”

Nell’evento di presentazione della “Stagione Azzurra” delle nazionali di volley, tenutosi qualche ora fa all’interno del Palazzo della Regione Lombardia, a Milano, Ferdinando (per tutti Fefé) De Giorgi ha tracciato la via, verso le Olimpiadi di Parigi 2024, per la nazionale maschile di cui è commissario tecnico dal 2021.

Nel suo discorso, l’allenatore classe 1961, ha detto: “La mancata qualificazione dello scorso anno, ci ha costretto un po’ a rivedere i nostri piani. L’obiettivo è quello di qualificarsi il prima possibile per le Olimpiadi di Parigi 2024: lo vogliamo fare da subito con i migliori giocatori a disposizione. L’obiettivo sarà di vincere tutte le partite”.

Sulla VNL e sulle Olimpiadi: “Sappiamo che il percorso sarà lungo, ma sappiamo anche che per arrivare a Parigi dovremo lavorare tutti i giorni al massimo. Quest’anno non ci saranno troppe sperimentazioni, vogliamo essere concreti anche perché sappiamo quello che tutti si aspettano da noi. Vogliamo giocarci qualcosa di importante con un gruppo solido, ma non per questo scontato. In generale mi sento fiducioso: in questa fase dovremmo essere continui per lanciarci poi verso le Olimpiadi”.

Infine sul suo possibile rinnovo di contratto, fino al 2026, guardando il presidente federale Giuseppe Manfredi dice con ironia e ottimismo: “Il contratto ovviamente va firmato da tutte le parti coinvolte, ma da parte mia ci sarebbe felicità nel farlo e spero che questo avvenga al più presto”.