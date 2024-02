Beach soccer, l’Italia ribalta Tahiti di prepotenza e accede in semifinale ai Mondiali!

L’Italia ha sconfitto Tahiti per 5-2 e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2024 di beach soccer. La nostra Nazionale è stata magistrale sulla sabbia di Dubai (Emirati Arabi Uniti), riuscendo a recuperare da 0-2 contro la temibilissima compagine oceanica, finalista iridata nel 2015 e nel 2017. I Campioni d’Europa hanno pennellato un magistrale ribaltone grazie alla doppietta di uno scatenato Marco Giordani e alla rete del sorpasso firmata da Luca Bertacca, prima dei sigilli marcati da Josep Gentilin e Alessandro Remedi nel finale.

L’Italia ha avuto un momento di difficoltà nel primo tempo, quando ha subito i due gol ravvicinati degli avversari, ma per il resto ha dominato in lungo e in largo: più intensità di gioco, maggiore ritmo, più fisicità, difesa granitica e attacco spumeggiante, anticipando sul tempo i rivali e non concedendo praticamente nulla a Tahiti.

Gli azzurri affronteranno la Bielorussia (nel pomeriggio capace di battere il Portogallo ai supplementari) nella semifinale in programma sabato 24 febbraio (ore 16.30). L’Italia torna tra le migliori quattro del Pianeta dopo cinque anni: nel 2019 i nostri portacolori persero l’atto conclusivo contro il Portogallo, nel 2015 e nel 2017 vennero battuti da Russia e Iran nel match per il terzo posto, nel 2008 si inchinarono al Brasile in finale. Dall’altra parte del tabellone si affronteranno Brasile e Iran.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Tahiti inizia a spingere fin dalle prime battute di gioco, mentre l’Italia fatica a carburare e si trova un po’ spaesata. Gli oceanici alzano il ritmo e trovano un micidiale uno-due nel corso del terzo minuto di gioco: Heimanu Taiarui porta in vantaggio gli isolani con uno splendido tiro al volo dalla distanza, trentacinque secondi più tardi è Tamatoa Tetauira a trasformare un calcio piazzato, sorprendendo Leandro Casapieri sul suo palo. Gli azzurri sono scossi dal doppio svantaggio, ma non mollano la presa cercando di contenere gli avversari con una strenua difesa.

I ragazzi di Del Duca si fanno vedere in avanti con una bella rovesciata di Fazzini quando mancano tre minuti e mezzo al termine della prima frazione e poi riescono ad accorciare le distanze con una magia di Marco Giordani, che vede il portiere avversario fuori dai pali e insacca con uno splendido tiro al volo quando mancano quaranta secondi.

L’Italia ci crede, alza l’intensità del gioco, mette pressione a Tahiti. Si vede Josep Gentilin con un bel dribbling sulla sinistra, con conseguente tiro e miracolo del portiere avversario. Gli azzurri meritano il pareggio e lo agguantano a 7’29” con una sontuosa rovesciata di Giordani su palla vagante dopo un’azione di Alessandro Remedi. Giordani è il migliore in campo, si fa apprezzare con una rovesciata, ma poi calcia alto da buona posizione e si ferma un istante per un dolore. Quando mancano due minuti al termine della seconda frazione Emmanuele Zurlo si divora un gol fatto: aggancia palla davanti al portiere, lo scarta, la sfera va sul palo e fallisce la ribattuta a rete da una manciata di centimetri.

Si entra negli ultimi dodici minuti di gioco sul punteggio di 2-2. Casapieri si inventa un doppio miracolo nel corso del quinto minuti e poco dopo l’Italia passa in vantaggio: quando mancano 6’43” al termine, Luca Bertacca va via di forza sulla destra e si inventa uno splendido diagonale che si insacca nell’angolino. Gli azzurri volano sul 3-2 e quando mancano due minuti Josep Gentilin si esalta con una magistrale rovesciata dalla trequarti, chiudendo i conti e spedendo l’Italia in semifinale. Nel finale c’è spazio anche per la marcatura di Alessandro Remedi.