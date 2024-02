Dove vedere in tv il Super Bowl 2024: Kansas City-San Francisco, programma, orario, streaming

La stagione della NFL si deciderà nella notte tra l’11 e il 12 febbraio 2024. Andrà in scena, infatti, il Super Bowl LVIII che si disputerà all’Allegiant Stadium di Paradise, nel Nevada. Il momento più importante dello sport americano, l’evento che attirerà su di sé l’attenzione di tutto il mondo. La 58a edizione dell’ultimo atto della NFL metterà di fronte i Kansas City Chiefs ed i San Francisco 49ers.

Un match che parte senza una squadra favorita, ma con la certezza che l’incontro sarà spettacolare. Da una parte, infatti, vedremo i Kansas City Chiefs guidati da Patrick Mahomes. Il quarterback uscito da Texas Tech sta disputando una post-season sensazionale, soprattutto pensando che non ha più a disposizione l’attacco atomico delle scorse annate. Quarto viaggio al SuperBowl negli ultimi 5 anni. Arriverà il terzo anello?

Dall’altra parte, invece, i San Francisco 49ers. I californiani, arrivati ai play-offs con la sensazione di poter dominare la scena, hanno vinto due partite con l’acqua alla gola sia contro i Green Bay Packers, sia contro i Detroit Lions. L’attacco e la difesa non hanno difetti, ora sarà tutto nelle mani del QB Brock Purdy. Sarà in grado di reggere il confronto con Mahomes?

Come seguire l’evento in tv? Il 58° Super Bowl sarà trasmesso in diretta in streaming da DAZN. Solitamente nelle giornata precedenti all’evento una tv in chiaro annuncia la trasmissione della partita. Sarà definita nelle prossime ore.

PROGRAMMA SUPERBOWL 2024

Lunedì 12 febbraio

Ore 00.30 Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers

PROGRAMMA KANSAS CITY CHIEFS-SAN FRANCISCO 49ers: COME VEDERE LA PARTITA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista al momento

Diretta streaming: DAZN

Diretta Testuale: OA Sport

