Sei Nazioni 2024, la Scozia passa in Galles per 26-27. Doppio bonus per i padroni di casa

La Scozia passa in Galles per 26-27 nell’ultima sfida della prima giornata del Sei Nazioni 2024 di rugby: gli ospiti marcano tre mete e mancano il punto di bonus offensivo, mentre i padroni di casa segnano quattro marcature e portano a casa entrambi i punti di bonus.

Partita dai due volti: dominio della Scozia nel primo tempo, con gli ospiti che sbloccano lo score dalla piazzola già al 5′ con Russell ed al 10′ sono sul 10-0 in seguito alla meta di Schoeman convertita da Russell. Al 22′ arriva il 13-0 ancora grazie a Russell dalla piazzola, infine la meta di van der Merwe al 29′, trasformata da Russell, porta il match sul 20-0 per la Scozia, con sui si va al riposo.

Ad inizio ripresa la Scozia allunga ancora, con la seconda meta personale di van der Merwe al 43′, ancora convertita da Russell, che vale il 27-0 per gli ospiti. Al 47′ il giallo a Turner tra gli scozzesi fa cambiare la partita repentinamente: meta immediata del Galles, non trasformata, con Botham al 47′, poi Dyer al 52′ firma la seconda marcatura e Lloyd converte per il 12-27.

La Scozia non fa in tempo a tornare in parità numerica che dopo un’ora di gioco arriva il giallo a Tuipulotu e gli ospiti si ritrovano ancora in 14 contro 15: il Galles ne approfitta subito ed al 60′ arriva la meta di Wainwright, trasformata da Lloyd per il 19-27. A ruota arrivano la quarta meta gallese, griffata da Mann al 67′, ed il conseguente punto di bonus offensivo: Lloyd converte e porta lo score sul 26-27, ma nel finale la Scozia, tornata a uomini pari, si difende e vince di un punto, concedendo anche il bonus difensivo ai padroni di casa.