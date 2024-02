Golf: van Driel in testa al Kenya Open 2024, parte bene Scalise

Partito il Kenya Open 2024, sponsorizzato Magical, con cui si rimette in moto la macchina del DP World Tour. In chiave olandese c’è di festeggiare, perché in testa c’è Darius van Driel. Per il trentaquattrenne di Leidschendam partenza da -5 (66 colpi) con eagle alla buca 10, al netto di altri cinque birdie e due bogey.

Dietro di lui il connazionale Daan Huizing, che si trova a -4 assieme al francese Frederic Lacroix (che di eagle ne mette a segno due), al tedesco Yannick Schuetz, al sudafricano Ryan van Velzen, allo scozzese Connor Syme e al finlandese Tapio Pulkkanen.

Nel gruppo degli ottavi si segnala l’ottima presenza di Lorenzo Scalise, che inizia da un -3 e dal gruppo con gli scozzesi Daniel Young e Craig Howie, il danese Jonathan Goth-Rasmussen, il sudafricano Pieter Moolman, il neozelandese Sam Jones, lo svedese Jesper Svensson e l’inglese Joe Dean.

Parte con lo score di -1 e il 38° posto Guido Migliozzi, al pari di Pietro Bovari. 56° Edoardo Molinari, pari con il par come Andrea Pavan, poi c’è Filippo Celli 74° a +1. 91° posto a +2 per Renato Paratore.