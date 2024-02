Golf: sette italiani al Kenya Open. Qui Guido Migliozzi portò a casa la vittoria nel 2019

Al Magical Kenya Open 2024 si respira aria di ripresa del DP World Tour. Da domani, a Nairobi, tornerà in scena un evento entrato molto di recente nel circuito continentale, e precisamente nel 2019. Questo dopo anni di permanenza prima nei calendari continentali e poi nel Challenge Tour.

Sono sette gli azzurri al via. Tra loro due dei tre che hanno saputo vincere questo torneo, Edoardo Molinari (in epoca Challenge, nel 2007) e Guido Migliozzi (primo vincitore in quota European Tour: era appunto il 2019 e fu anche il primo successo del vicentino). In scena quattro degli habitué, Renato Paratore, Filippo Celli, Andrea Pavan e Lorenzo Scalise, più Pietro Bovari che normalmente gioca sul Challenge e che si trova alla terza gara al piano superiore.

Non ci sono grandissimi big di scena, ma sono presenti due degli altri tre che hanno portato a casa il torneo nella sua parabola nuova, vale a dire il cinese Ashun Wu (2022) e il sudafricano Justin Harding (2021). Non gareggia il detentore, lo spagnolo Jorge Campillo. In passato, qui, vittorie del leggendario Seve Ballesteros e di campioni Major come Ian Woosnam e Trevor Immelman.

Attenzione focalizzata in particolare sui gruppi sudafricano e francese. 2.500.000 i dollari in palio, 425.000 saranno del vincitore. Diretta tv su Sky Sport Golf con i primi due giri trasmessi dalle ore 11:00, il terzo dalle 10:30 e il quarto dalle 10:00.