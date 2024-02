Golf: SDC Championship 2024, Moolman e Norris guidano. Tris d’Italia nei primi 15

Si è chiuso il primo giro dell’SDC Championship 2024 in scena ai St. Francis Links dell’Eastern Cape in Sudafrica. Coppia di casa a guidare dopo le 18 buche iniziali. In testa, infatti, ci sono Pieter Moolman e Shaun Norris, entrambi con lo score di -7 (65 colpi). In particolare, per Norris l’ultimo successo sul DP World Tour risale al 2022.

Terza posizione per l’inglese Daniel Brown, che si trova a -6. Lo seguono in quattro: i padroni di casa Wilco Nienaber e Malcolm Mitchell, lo scozzese Connor Syme e il tedesco Nick Bachem, tutti a -5.

Buonissime notizie in casa Italia, con il -4 di Matteo Manassero e Francesco Laporta che porta entrambi all’8° posto. Con loro il sudafricano Jayden Schaper, gli USA James Nicholas e Jordan Gumberg, il francese Ugo Coussaud e il portacolori dello Zimbabwe Benjamin Follett-Smith.

Anche Lorenzo Scalise, dando seguito alla felice scorsa settimana, comincia bene: è nel gruppo dei quindicesimi a -4 insieme a un’orda di sudafricani, allo spagnolo Nacho Elvira e al nordirlandese Tom McKibbin. 71° invece Andrea Pavan, che apre con lo score di +1. Nessuno oggi ha girato senza bogey.