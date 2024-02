Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli sfida Varfolomeev in Serie A. Sfida tra Campionesse del Mondo, Fabriano favorita

La Serie A 2024 di ginnastica ritmica prenderà il via sabato 17 febbraio al PalaTricalle di Chieti. La località abruzzese ospiterà la prima delle tre tappe di regular season (a seguire Forlì il 2 marzo e Fabriano il 16 marzo), che promuoverà le migliori sei classificate alla Final Six che assegnerà lo scudetto il 7 aprile a Torino. Si apre ufficialmente la stagione agonistica che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024, dove l’Italia si giocherà grandi chance nella gara individuale con Sofia Raffaeli. Proprio la Campionessa del Mondo 2022 e argento iridato 2023 nel concorso generale sarà la stella del massimo campionato nazionale per società, in pedana con il body della Ginnastica Fabriano, pronta a inseguire il settimo scudetto consecutivo.

La fuoriclasse marchigiana sarà affiancata da Milena Baldassarri, anche’ella in rampa di lancio verso i Giochi. L’avversaria di riferimento resta la Raffaella Motto di Viareggio, poiché il club toscano ha confermato il prestito della formidabile tedesca Darja Varfolomeev, semplicemente la Campionessa del Mondo all-around, capace di battere Raffaeli a Valencia: assisteremo a un antipasto del duello che dovrebbe poi infiammarsi quest’estate a Parigi. Il terzo incomodo dovrebbe essere rappresentato dall’Udinese di Tara Dragas, Isabelle Tavano, Gaia Mancini e della russa Anastasia Simakova.

Spiccano tante fuoriclasse straniere, come l’ucraina Viktoriia Onoprienko, che difenderà ancora i colori dell’Armonia d’Abruzzo. Eurogymnica Torino e Polimnia Romana si affideranno, rispettivamente, alla rumena Amalia Maria Lica e alla polacca Liliana Lewinska. La Polisportiva Varese dell’azzurra Sofia Maffeis si è arricchita con la francese Helene Karbanov, mentre la San Giorgio ’79 di Desio potrà puntare sulla tedesca Lada Pusch. La neopromossa Pontevecchio di Bologna ha scelto la tedesca Margarita Kosolov. La Forza e Coraggio di Milano sarà guidata da Viola Sella, in gara anche l’Estense Putinati di Ferrara e l’Aurora Fano.