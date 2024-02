Ginnastica artistica, Serie A: pagelle seconda tappa. Casali e Vannucchi leader. Targhetta e De Rosa: che cavalli!

Sabato 24 febbraio si è disputata la seconda tappa della Serie A1 2024 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Di seguito le pagelle degli atleti italiani che si sono messi maggiormente in luce al Palaprometeo di Ancona.

PAGELLE SECONDA TAPPA GINNASTICA ARTISTICA

LORENZO MINH CASALI: 8. Solidissima prestazione all-around, fondamentale per la vittoria del Gymnastic Romagna Team. L’azzurro si mette in mostra soprattutto tra volteggio (14.750), parallele (13.900) e sbarra (13.800). Peccato per l’errore all’amato corpo libero (11.800).

NICCOLÒ VANNUCCHI: 8. Idem come sopra: giro completo di grande concretezza e contributo risolutivo per il successo della compagine romagnola. Spiccano soprattutto il 14.650 alla tavola, il 13.650 al quadrato, il 13.950 agli anelli.

YUMIN ABBADINI: 8. Prova di livello notevole, peccato per la caduta al cavallo con maniglie (11.350). In luce il 14.100 al corpo libero e il 14.200 alla sbarra (6.1 il D Score), molto bene anche tra anelli (13.950) e parallele (13.900), soprattutto in ottica gara a squadre in Nazionale. Secondo posto per la Pro Carate.

MATTEO LEVANTESI: 6,5. Non arriva la sua consueta fiondata alle parallele pari a causa di un errore (13.200 con 5.9 di D Score per il già finalista mondiale). Non si tira indietro e dà il massimo per la Virtus Pasqualetti di Macerata (poi terza), impegnandosi su tutti gli attrezzi (13.950 alla sbarra, 14.050 al volteggio) e dimostrando di essere uno dei più accreditati pretendenti alla maglia azzurra in vista dei Giochi Olimpici.

MARIO MACCHIATI: 7+. La stoccata alle parallele (14.450) e l’estrema solidità tra cavallo (13.750) e anelli (13.550) sono importanti per il terzo posto finale dei Campioni d’Italia, oltre ad aver dato un segnale in vista dei grandi appuntamenti della stagione.

EDOARDO DE ROSA e GABRIELE TARGHETTA: 8. Accomunati da un eccellente esercizio al cavallo con maniglie: l’alfiere della GAL Ghislanzoni Lecco lo ottiene partendo da 6.3 di D Score, il giovane portacolori della Spes Mestre aveva un coefficiente di 6.2. Specialisti da tenere d’occhio.

Ricordiamo che era assente un big di riferimento come CARLO MACCHINI (fastidio muscolare, è l’argento europeo alla sbarra). In Serie A2 ha gareggiato soltanto MARCO LODADIO (14.150 agli anelli, sembra ancora lontano dai giorni migliori) mentre erano assenti SALVATORE MARESCA (reduce dal terzo posto agli anelli in Coppa del Mondo) e NICOLA BARTOLINI.