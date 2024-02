Ginnastica artistica, Maresca vince la sfida con Lodadio agli anelli in Serie A2. Bartolini assente

La Serie A2 di ginnastica artistica vede ai nastri di partenza alcuni pezzi grossi, che fanno parte del giro della Nazionale e che stanno lavorando per meritarsi la convocazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sul fronte maschile spiccano Salvatore Maresca e Marco Lodadio, ovvero due grandi specialisti agli anelli che sperano di rientrare in lizza per i Giochi dopo non aver disputato gli ultimi Mondiali.

Il campano ha ottenuto un 14.350 al castello (6.2 il D Score) e poi si è cimentato anche su altri due attrezzi (12.350 al corpo libero e 12.300 al volteggio), il romano si è fermato a 13.650 sul suo attrezzo prediletto (5.6 il punteggio di partenza) e poi ha fornito il proprio contributo anche in altre tre occasioni (13.450 al corpo libero, 12.900 alle parallele, 14.150 al volteggio). Salvatore Maresca ha festeggiato la vittoria insieme ai compagni della Ginnastica Salerno (156.600), mentre Marco Lodadio e i compagni della Ares hanno terminato in quinta posizione (153.500).

Si attendeva anche Nicola Bartolini, ma il Campione del Mondo 2021 al corpo libero non ha preso parte all’evento e la sua Pro Patria Bustese ha concluso in quarta piazza (154.200, attenzione al 14.200 agli anelli dell’austriaco Vinzenz Hoeck) a un solo decimo dal terzo gradino del podio occupato dalla Ginnastica Sampietrina Seveso (154.300). Secondo posto per la Roma 70 (154.350).

Tra le donne ha vinto la Forza e Coraggio Milano (148.150), con appena mezzo decimo di vantaggio sulla Ginnastica Pavese (148.100). Terzo posto per l’Acrobatic Fitness (147.800). Nel pomeriggio la Serie A1 con gli altri big del panorama tricolore.