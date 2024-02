Ginnastica artistica, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Il Cairo. Maresca e Macchini leader, terzetto femminile

La Coppa del Mondo 2024 di ginnastica artistica scatterà a Il Cairo (Egitto), dove andrà in scena la prima tappa del massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità (ormai quello per il concorso generale individuale è defunto). Appuntamento dal 15 al 18 febbraio: nei primi due giorni sono in programma le qualificazioni, poi nel weekend andranno in scena le finali che assegneranno i titoli.

L’Italia punta a essere protagonista in questo evento, il primo di livello internazionale in una stagione che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024 passando per gli Europei di Rimini. Riflettori puntati su Salvatore Maresca, specialista agli anelli che in passato ha già vinto in questa località. Carlo Macchini inseguirà il risultato di lusso alla sbarra, mentre Edoardo De Rosa proverà a stupire al cavallo con maniglie. Ci sarà spazio anche per Lorenzo Minh Casali, molto quotato al corpo libero.

Sul fronte femminile, invece, in prima linea ci sarà Arianna Belardelli che, dopo aver ben figurato ai Mondiali, può giocarsi carte importanti al corpo libero. Il terzetto femminile sarà completato da Chiara Barzasi e July Marano, desiderose di mettersi in mostra in campo internazionale. Tutti gli atleti sono già scesi in pedana una decina di giorni fa in occasione della prima tappa di Serie A andata in scena a Montichiari.

CONVOCATE ITALIA COPPA DEL MONDO GINNASTICA ARTISTICA IL CAIRO

MASCHILE

Lorenzo Minh Casali

Edoardo De Rosa

Carlo Macchini

Salvatore Maresca

FEMMINILE

Arianna Belardelli

Chiara Barzasi

July Marano