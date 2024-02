Francia-Italia oggi in tv, Sei Nazioni rugby U20: orario, programma, streaming

Oggi, venerdì 23 febbraio, alle ore 21.00, nella terza giornata del Sei Nazioni Under 20 2024 di rugby, l’Italia giocherà in trasferta contro i pari età della Francia, a Beziers. La Nazionale italiana U20 di rugby vuole riscattare le sconfitte patite nella prima uscita del torneo, contro l’Inghilterra, e nella seconda, subita in Irlanda.

Il capitano sarà Jacopo Botturi, in terza linea con Bellucci a destra e Zucconi a sinistra, mentre in seconda linea Mirenzi prende il posto di Redondi al fianco di Gritti, infine in prima linea Pisani a sinistra, Siciliano in mezzo e Gallorini a destra. Casilio e Pucciariello titolari in mediana, con Bozzo e Zanandrea ai centri e Scalabrin ed Elettri alle ali, con Mirko Belloni ad estremo.

In panchina Gasperini, Pelliccioli, Ascari, Milano, Midena, Jimenez, Imberti e De Villiers. La diretta tv del match Francia U20-Italia U20 di rugby sarà trasmessa su Sky Sport Arena. La diretta streaming della partita sarà fruibile su Sky Go e Now, infine la diretta live testuale dell’incontro sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO FRANCIA U20-ITALIA U20 RUGBY OGGI

Venerdì 23 febbraio – Beziers (Francia)

Ore 21.00: Francia U20-Italia U20 – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA FRANCIA U20-ITALIA U20 RUGBY OGGI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

FORMAZIONI FRANCIA U20-ITALIA U20 RUGBY OGGI

Francia U20: 15 Xan Mosques; 14 Maxence Biasotto, 13 Fabien Baur-Boiarie, 12 Robin Taccola, 11 Maxim Granell; 10 Jean Cotarmanac’h, 9 Lucas Zamora; 8 Mael Perrin, 7 Sialevailea Tolofua, 6 Noa Zinzen; 5 Antonin Corso, 4 Corentin Mézou; 3 Zinedine Aouad, 2 Robin Couly, 1 Lino Julien. A disposizione: 16 Lyam Akrab, 17 Sascha Mistrulli, 18 Thomas Duchène, 19 Hugo Descube, 20 Noa Traversier, 21 Thomas Souverbie, 22 Mathys Belaubre, 23 Oliver Cowie.

Italia U20: 15 Mirko Belloni, 14 Marco Scalabrin, 13 Federico Zanandrea, 12 Nicola Bozzo, 11 Lorenzo Elettri, 10 Martino Pucciariello, 9 Lorenzo Casilio, 8 Jacopo Botturi (C), 7 Luca Bellucci, 6 Cesare Zucconi, 5 Piero Gritti, 4 Samuele Mirenzi, 3 Marcos Gallorini, 2 Valerio Siciliano, 1 Federico Pisani. A disposizione: 16 Nicholas Gasperini, 17 Sergio Pelliccioli, 18 Davide Ascari, 19 Giacomo Milano, 20 Mattia Midena, 21 Mattia Jimenez, 22 Francesco Imberti, 23 Patrick De Villiers.