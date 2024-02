Rugby, Sei Nazioni 2024: Irlanda e Inghilterra, continua la corsa a distanza

Torna questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2024 e tra sabato e domenica è in programma la terza giornata del torneo continentale. L’Italia di Gonzalo Quesada scenderà in campo per l’ultimo match del turno, domenica alle ore 16, a Lille contro la Francia. Ma sabato andranno in scena due sfide che potrebbero essere fondamentali per la corsa al titolo.

Alle 15.15 l’Irlanda ospiterà il Galles, con i padroni di casa che vogliono continuare il loro percorso netto che è valso sin qui due vittorie con bonus. Gli irlandesi sono sempre più i favoriti per il titolo, hanno già “eliminato” una concorrente, la Francia, e poi dominato contro l’Italia. E con il Galles i ragazzi di Andy Farrell partono favoriti e non possono permettersi un passo falso.

Il Galles, invece, è ancora a caccia della prima vittoria nel torneo, ma i ragazzi di Warren Gatland non sembrano avere la qualità e l’esperienza per poter mettere in difficoltà l’Irlanda. Resta, comunque, una squadra da non sottovalutare, soprattutto grazie a dei trequarti di assoluto livello.

Alle 17.45, invece, ci si sposta a Edimburgo, dove la Scozia ospita l’Inghilterra. Gli scozzesi hanno esordito battendo il Galles, mentre due settimane fa hanno perso contro la Francia, non senza una scia di polemiche per la decisione del Tmo di negare ai britannici una meta netta che sarebbe valsa il successo. La corsa al titolo forse si è fermata, ma i ragazzi di Gregor Townsend si confermano un’ottima formazione e punteranno a un altro scalpo di livello.

Gli inglesi, invece, sono la seconda squadra con due successi su due, ma a differenza dell’Irlanda ha sofferto sia contro l’Italia sia contro il Galles, vincendo di misura e senza conquistare il bonus. Steve Borthwick è ancora in corsa per il titolo, ma il ct inglese sa che con la Scozia dovrà far cambiare marcia ai suoi ragazzi per non subire un pesante ko.