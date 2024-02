Rugby femminile, Valsugana e Villorba vittoriose nella terza giornata del Girone Playoff della Serie A élite

Giro di boa per la seconda fase del campionato di Serie A élite 2023-2024 di rugby femminile: nella terza giornata iniziano a delinearsi i rapporti di forza sia all’interno del Girone Playoff che nel Girone Playout a tre turni dalla conclusione.

Nel raggruppamento che definirà le due finaliste, infatti le campionesse d’Italia in carica del Valsugana battono Colorno per 36-15 ed incamerano anche il bonus offensivo, mentre il Villorba espugna il Bicocca Stadium, battendo a domicilio il CUS Milano per 19-24, risultato che consegna un punto di bonus a testa.

Nel raggruppamento che determinerà la retrocessione, invece, la Capitolina passa sul campo del Calvisano per 21-36, incamera il bonus offensivo ed è ad un passo dalla salvezza, mentre il CUS Torino liquida il Benetton Treviso per 32-5 ed a sua volta si avvicina alla permanenza nel massimo campionato.

TABELLINI

Padova – Campo Valsugana Rugby Padova, domenica 18 febbraio 2024

Serie A Elite Femminile, IV giornata

Valsugana Rugby Padova v Colorno Rugby 36-5 (24-0)

Marcatori: p.t. 5’ m. Stevanin tr Sillari (7-0), 23’ m. Bonaldo (7-5), 29’ cp Sillari (10-5), 34’ m. Corradini (10-10), 39’ m. Ostuni (15-10) s.t. 48’ m. Ostuni tr Sillari (22-10), 58’ m. Antonazzo (22-15), 29’ m. Vecchini tr Sillari (29-15), 77’ m. Benini tr Sillari (36-15).

Valsugana Rugby Padova: Ostuni Minuzzi; Zampieri, Sillari , Cheval, Rasi (45’ Aggio); Stevanin, Stefan ©; Giordano, Veronese (78’ Da L’io), Margotti; Della Sala, Zamberlan (70’ Calzavara); Fortuna (41’ Gai), Cerato (41’ Vecchini), Jeni (41’ Benini). A disposizione: Visman, Ravani. All. Bezzati.

Colorno Rugby: Catellani (77’ Boria); Corradini (70’ Serio), Buso, Mancini, Bonaldo; Capurro, Barbieri (49’ Bertelè); Antonazzo (64’ Fernandez), Locatelli, Jelic (52’ Tedeschi); Carnevall, Prospero (60’ Boledi) (; Dosi, Ch’ella (72’ Rexhepi), Casolin (60’ Francillo). All. Rigosa.

Arbitro: Alice Torra.

Cartellini: nessuno.

Calciatori: Sillari 5/5 (VAL).

Milano, Bicocca Stadium – domenica 11 febbraio 2024

Serie A Elite Femminile, II giornata girone playoff

CUS Milano v Rugby Villorba 19-24 (7-19)

Marcatori: pt: 6’ m Muzzo tr.Capomaggi (0-7); 12’ m Frangipani (0-10), 27’ m Zanette tr Capomaggi (0-19); 33’ m Satragno tr. Verocai (7-19) st.50’ m Pagani (12-19); 66’ m Muzzo (12-24); 76’ m Giampaglia tr Verocai (19-24).

CUS Milano: Verocai; Mora, Barachetti, Severgnini (51’Maffia), Cavina Gaia (71 Curto) ; Paganini, Bulanti (76’ Calini); Cavina Giulia, Satragno, Ivashchenko (76’ Galleani); Elemi ( c), Pagani; Cassaghi, Fernandez (30’ Giampaglia 35’ Fernandez, 60’ Giampaglia), Turolla. A disposizione: Piuselli, Fujimoto. All. Rigosa.

Rugby Villorba: Capomaggi; Muzzo, D’Incà, Busato (9’ Copat), Bonotto; Cavina (75’ Brugnerotto), Barattin (C); Frangipane (72’Puppin), Triolo, Bragante ( Tiani); Boso (45’ Ramily), Parise; Zanette (57’ Pegorer), Gurioli (17’ Puppin), Crivellaro (75’ Abiti). A disposizione: Nascimben. All. Tubia.

Arb. Jaco Erasmus.

Cartellini: nessuno.

Calciatori:Verocai (2/3), Capomaggi (2/4).

Note: Terreno di gioco in buone condizioni, giornata fredda e serena. Spettatori 150.

Calvisano BS, domenica 18 febbraio 2024

Serie A Elite Femminile, 3ª giornata Playout

Rugby Calvisano vs Unione Rugby Capitolina 21-36 (14-22)

Marcatori: p.t.5’ m. Grenon nt (0-5); 12’ m. Signorini tr Signorini (7-5); 15’ m. Granzotto tr Granzotto (7-12); 19’ m. Negroni ntr (7-17); 30’ m. Bonvicini tr Signorini (14-17); 37’ m. Negroni ntr (14-22); s.t. 50’ m. Mastrangelo tr Granzotto (14-29); 63’ m. Ramirez tr Signorini (21-29); 73’ m. Pietrini tr Fiorucci (21-36).

Rugby Calvisano: Pirpiliu, Marzocchi, Pasquali (Domeneghini), Skofca, Ghironzi, Romersa, Mazzoleni, Armanasco, Sberna (Cap), Guerra, Bonvicini, Signorini, Beretta, Ramirez, Skofca, Rossi (Vezzoli). A disposizione: Costantini, Seck, Murru, Saputo. All. Pinna.

Unione Rugby Capitolina: Negroni, De Andelis (Fiorucci), Granzotto (Stasi), Gizzi, Grenon (Trinca), Corbucci (Sorgente), Mastrangelo, Errichiello (Albanese Ginammi), Farina, Pietrini, Panfilo, Cacciotti, Cittadini (Nobile), Belleggia, Girotto (Fiorenza). All. Murer.

Arbitro: Pellegrino.

Cartellini: 60’ giallo Granzotto.

Calciatori: Signorini 3/4; Granzotto 2/5; Fiorucci 1/1.

Note: Pomeriggio tiepido e soleggiato, terreno in buone condizioni, spettatori 200 circa.

Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – domenica 18 febbraio 2024 ore 14.30

Serie A Élite Femminile

IVECO CUS Torino Rugby v Benetton Rugby Treviso 32-5 (17-0)

Marcatori: p.t. 1’ m. Sacchi tr. Sacchi (7-0); 7’ m. Zoboli tr. Sacchi (14-0); 37’ cp Sacchi (17-0); s.t. 44’ m. Luoni nt. (22-0); 57’ m. Zini nt. (27-0); 60’ m. Magatti nt. (27-5); 68’ m. Sacchi nt. (32-5).

IVECO CUS Torino Rugby: Pantaleoni; Toeschi, Bruno, Piva, Luoni; Gronda (Cap.), Sacchi; Gai, Comazzi, Epifani (58’ Reverso); Tognoni, Zoboli (58’ Fulcini); Salvatore (58’ Repetto), Hu, Dambros Da Silva (48’ Zini). All. Marshallsay.

BENETTON Rugby Treviso: Magatti; Barattin (69’ Lera), Agosta, Pellizzon, Giacomazzo; Dall’Antonia, Campigotto; Celli, Tognon (69’ Bacci), Geissbuhler (79’ Sandron); Segato, Este; Franco (58’ Bado), Fent, Bottaro (58’ Stocco). A disposizione: Fontaine, Zorzi, Di Lorenzo.

Arb. Ludovico Grosso (Torino).

Cartellini: 76’ giallo Dall’Antonia (Treviso).

Calciatori: Sacchi (Torino) 3/6; Magatti (Treviso) 0/1.

Note: Giornata nuvolosa, 15°. Campo in buone condizioni. 250 spettatori.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Serie A Elite Femminile – II Fase, III giornata

Girone Playoff

Valsugana Rugby Padova v Furie Rosse Colorno Rugby 36-15 (5-0)

CUS Milano Rugby v Arredissima Villorba Rugby 19-24 (1-5)

Classifica

Valsugana Rugby Padova 15, Arredissima Villorba Rugby 9, Cus Milano Rugby 5, Furie Rosse Colorno Rugby 1.

Girone Playout

Rugby Calvisano v Unione Rugby Capitolina 21-36 (0-5)

Iveco Cus Torino v Benetton Rugby Treviso 32-5 (5-0)

Classifica

Unione Rugby Capitolina 13, Iveco Cus Torino 11, Benetton Rugby Treviso 5, Rugby Calvisano 0.