Federica Brignone manda un messaggio a Sofia Goggia: “E’ una tosta, anche questa volta ce la farà”

Non sono ore semplici per Sofia Goggia. La campionessa bergamasca di sci alpino si trova nuovamente a fronteggiare una situazione complicata. Si parla di un infortunio serio. Sofia, impegnata ieri in un allenamento di gigante sulle nevi di Pontedilegno, si è procurata la frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro.

Una lesione che ha richiesto l’intervento chirurgico presso l’Ospedale La Madonnina di Milano. Stagione finita per lei e nuovo percorso di riabilitazione da affrontare. Diverse le reazioni da parte degli appassionati e oggi ci sono anche le dichiarazioni di chi la conosce piuttosto bene, la compagna di Nazionale, Federica Brignone, che questa sera sarà ospite della serata inaugurale del Festival di Sanremo.

“Mi dispiace tantissimo per Sofia, spero che andrà tutto bene. Ma è tosta, è tornata tante volte e anche stavolta ce la farà“, le parole della fuoriclasse di La Salle (Fonte: ANSA). “Quest’anno purtroppo non solo a lei, ma anche a tanti big della mia disciplina è capitato di farsi male, come Kilde e Mikaela Shriffin: è terribile, anche perché ti crolla il mondo addosso“, ha aggiunto Brignone.

Effettivamente, una stagione nella quale gli infortuni sono stati diversi e per cui gli atleti si sono lamentati. Vengono in mente le rimostranze da parte del francese Cyprien Sarrazin, dello svizzero Marco Odermatt e di Dominik Paris poco dopo l’incidente di Kilde a Wengen.