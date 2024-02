F1, presentata la nuova Aston Martin: “Modifiche su tutta la vettura, noi non copiamo come fanno altri…”

Oggi si sono alzati i veli sulla nuova vettura della Aston Martin Racing che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2024. Si chiamerà AMR24 e sarà affidata ancora a Lance Stroll e Fernando Alonso, confermati al volante della vettura motorizzata Mercedes. Dopo un’annata iniziata alla grande, la scuderia inglese cercherà maggiore continuità e di migliorare le prestazioni a livello complessivo.

Il direttore tecnico Dan Fallows ha raccontato le novità della “verdona”: “Abbiamo apportato modifiche a tutta la vettura. È molto diversa sotto molti punti di vista: la maggior parte dei componenti è cambiata. Ma è ancora essenzialmente una forte evoluzione della vettura dell’anno scorso. Quindi, abbiamo costruito la fine della AMR23. Le cose più ovvie che vedrete sono diverse, come il muso e l’ala anteriore. La carrozzeria sarà diversa. Ma c’è anche un bel po’ di roba sotto il cofano, che speriamo di non farvi vedere!”. (Fonte: Motorsport.com).

Le parole del team principal di Aston Martin Racing, Mike Krack: “Come abbiamo affrontato la pausa invernale? Posso solo dire che sta diventando sempre più breve. Abbiamo cercato di concentrarci su tutte le aree partendo dalla monoposto dello scorso anno. L’AMR23 ci ha permesso di avere una stagione fantastica, piena di aspetti positivi, ma non abbiamo lasciato nulla di intentato, cercando di esaminare ogni aspetto. Siamo partiti dalla monoposto, per poi analizzare tutti gli altri aspetti, le operazioni in pista, l’affidabilità e tutto il resto, l’obiettivo è fare un passo avanti in tutte le direzioni. È stato un periodo intenso, speriamo di aver fatto abbastanza e siamo sicuri che avremo una concorrenza molto forte”.

Il numero uno di Aston Martin è stato anche stuzzicato sulla nuova Racing Bull, molto simile alla RB19 del 2023. “La F1 è un campionato costruttori e la FIA ha un regolamento chiaro, l’articolo 17 stabilisce chiaramente cosa è permesso fare sul fronte tecnico e cosa è vietato. È responsabilità della FIA assicurarsi che le monoposto siano tutte realizzate e progettate nel rispetto della proprietà intellettuale del costruttore, dobbiamo fidarci dell’operato della Federazione Internazionale. Non sta a noi speculare e lanciare accusare senza avere degli elementi in mano”.

Le voci su Fernando Alonso possibile sostituto di Lewis Hamilton in Mercedes cozzano con le intenzioni di rinnovo della Aston Martin. “Il mercato è iniziato molto prima rispetto alle nostre previsioni. Sapevamo che sarebbe stato un anno con molte speculazioni, ma al di là di tutto abbiamo un ottimo rapporto con Fernando e adoriamo la sua presenza in squadra, è un membro molto importante del team con il quale c’è un rapporto molto aperto e di reciproca fiducia. Alla luce di tutto questo vorremmo continuare con Fernando nel 2025 e oltre. Abbiamo due grandi piloti molto integrati nella squadra, e faremo tutto il possibile per trattenerli. Capisco la domanda, come ho detto il mercato è in pieno svolgimento, ma e siamo abbastanza fiduciosi di poter ottenere ciò che vogliamo, ovvero continuare con entrambi i piloti nel 2025”.