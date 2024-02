F1, Alonso punzecchia ancora Hamilton: “La Ferrari non era il suo sogno da bambino”

A margine della presentazione ufficiale odierna della nuova Aston Martin AMR24, Fernando Alonso ha commentato pubblicamente per la prima volta il clamoroso passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal 2025. Una notizia che ha sorpreso anche il veterano spagnolo, pronto ad affrontare il Mondiale di Formula Uno 2024 con grandi motivazioni all’età di 42 anni.

Il due volte iridato, ex ferrarista ed ex compagno di squadra di Hamilton ai tempi della McLaren, ha risposto così ad una domanda sull’accordo tra Lewis e la scuderia di Maranello: “Sì, insomma, non ho passato molto tempo a pensarci. Quel giorno mi stavo allenando quindi mi sono perso tutto lo stress di tutti. Ho avuto solo un giorno di ritardo sulla notizia. Non lo so, probabilmente è stata una sorpresa. Non tanto per il cambiamento in sé, ma solo perché lui dall’esterno, sembrava, sapete, molto legato alla Mercedes e molto leale nei loro confronti e cose del genere. È stato un po’ inaspettato, ma non ne conosco le ragioni, non so nulla. Non conosco la storia. Quindi è più una domanda per lui. Ma sì, non ho prestato molta attenzione“.

Successivamente Alonso, come sempre senza peli sulla lingua, ha punzecchiato il suo storico rivale: “Mi sembra che fino a due mesi fa non fosse nei suoi sogni da bambino guidare una Ferrari, aveva sogni diversi. Spero che si goda l’esperienza. È una squadra speciale, ma lì devi vincere. Magari porterà quello che manca per conquistare il Mondiale: è da qualche anno che la macchina è competitiva. Alla fine dell’anno scorso, anche con una Red Bull molto dominante, la Ferrari era in grado di eguagliare il tempo sul giro e di essere più veloce di loro nella maggior parte delle qualifiche. Quindi penso che la macchina dovrebbe essere abbastanza veloce“.

Per quanto riguarda invece i possibili scenari di mercato verso il 2025, considerando che il suo contratto scade a fine 2024: “Non ho avuto contatti con la Mercedes. Sono consapevole della mia situazione, che è unica. Ci sono solo tre Campioni del Mondo ancora molto competitivi sulla griglia. Non è sempre stato così in passato. Probabilmente sono l’unico disponibile per il 2025, quindi sono in una buona posizione. Al tempo stesso, quando prenderò una decisione sul mio futuro, la mia priorità sarà sempre Aston Martin“.