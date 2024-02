F1 oggi, GP Bahrain 2024: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, giovedì 29 febbraio, prende il via il fine-settimana del GP del Bahrain, prima tappa del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista di Sakhir, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 12.30 italiane la FP1 e dalle 16.00 la FP2.

Grandi attese sulla Ferrari. La scuderia di Maranello si rimette in marcia e la caccia al titolo che manca da tanto riprende. La nuova SF-24, nel corso dei test che si sono tenuti la scorsa settimana su questa pista, ha messo in mostra una grande consistenza, ma tutto andrà rapportato alle prestazioni altrui. Pochi dubbi sul ritenere la Red Bull e Max Verstappen il connubio da battere.

Sarà interessante capire se e quanto sarà il margine di vantaggio dell’olandese rispetto alla concorrenza. Adrian Newey ha dato nuovamente libero sfogo alla sua inventiva e ne è venuta fuori una RB20 dalle forme rivoluzionarie. Vedremo se Mercedes, McLaren e Aston Martin sapranno inserirsi nelle posizioni di vertice, con Lewis Hamilton che vorrà godersi al meglio il suo ultimo anno sotto l’insegna della Stelle a tre punte, pensando poi all’avventura a Maranello dal 2025.

La prima giornata di prove libere del GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di questo giovedì a Sakhir. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

CALENDARIO GP BAHRAIN F1 2024 OGGI

Giovedì 29 febbraio (Orari italiani)

Ore 12.30-13.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Ore 16.00-17.00 F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8, neanche in differita.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8.it, neanche in differita.

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8

Giovedì 29 febbraio

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne.