A che ora lo sci alpino questo fine settimana? Programma gare 1-3 marzo: donne a Kvitfjell, uomini di sera in America

La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino proseguirà a Kvitfjell (Norvegia) ed Aspen (Stati Uniti) fino al 3 marzo 2024: le donne saranno impegnate sulla neve norvegese con una discesa ed un superG, mentre gli uomini disputeranno due giganti (uno per recuperare quello di Soelden) ed uno slalom sul tracciato statunitense.

A Kvitfjell (Norvegia) dopo le due prove cronometrate di oggi e domani, sabato 2 marzo alle 11.00 si terrà la discesa femminile, seguita domenica 3, allo stesso orario, dal superG femminile, mentre ad Aspen (Stati Uniti) domani e sabato 2 si disputeranno due giganti maschili con manche sempre alle 18.00 ed alle 21.00, mentre domenica 3 ci sarà lo slalom maschile alle 17.00 ed alle 20.00.

Le gare della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD o Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go e Now, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2023-2024

Giovedì 29 febbraio

Ore 11.00: prima prova cronometrata discesa femminile a Kvitfjell (Norvegia) – Nessuna copertura tv / streaming

Venerdì 1 marzo

Ore 11.00: seconda prova cronometrata discesa femminile a Kvitfjell (Norvegia) – Nessuna copertura tv / streaming

Ore 18.00: prima manche primo gigante maschile ad Aspen (Stati Uniti) – Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD

Ore 21.00: seconda manche primo gigante maschile ad Aspen (Stati Uniti) – Eurosport 1 HD

Sabato 2 marzo

Ore 11.00: discesa femminile a Kvitfjell (Norvegia) – Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD

Ore 18.00: prima manche secondo gigante maschile ad Aspen (Stati Uniti) – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Ore 21.00: seconda manche secondo gigante maschile ad Aspen (Stati Uniti) – Eurosport 1 HD

Domenica 3 marzo

Ore 11.00: superG femminile a Kvitfjell (Norvegia) – Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD

Ore 17.00: prima manche slalom maschile ad Aspen (Stati Uniti) – Eurosport 2 HD

Ore 20.00: seconda manche slalom maschile ad Aspen (Stati Uniti) – Eurosport 1 HD

